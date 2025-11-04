Pronostici Championship 4 novembre: ripartenza immediata e scivolone archiviato

Championship, la capolista Coventry ha fretta di ripartire dopo aver incassato la prima sconfitta in casa del Wrexham. Ecco le nostre scelte.

Nello scorso weekend si è interrotta la lunghissima striscia vincente del Coventry capolista, caduto a sorpresa in casa del Wrexham al termine di un match pirotecnico e che ha riservato numerosissime emozioni nel secondo tempo (è finita 3-2, con il gallese Moore autore di una tripletta). Dopo sei vittorie, dunque, è arrivata la frenata degli uomini di Frank Lampard, comunque ancora primi con tre punti di vantaggio sul Middlesbrough. Per gli Sky Blues si è trattato della prima sconfitta in 13 giornate di campionato: l’indimenticato capitano del Chelsea si augura di riprendere subito la marcia nel turno infrasettimanale con lo Sheffield United.

Un avversario che non se la passa affatto bene: le Blades, contro ogni pronostico, sono soltanto ventiduesime ed al momento sarebbero addirittura retrocesse in League One, avendo collezionato a malapena 9 punti. Nell’ultimo turno si sono arrese al Derby County in casa (1-3), rimediando la seconda sconfitta consecutiva.

Sarà complicatissimo evitare la terza contro la prima della classe, che è imbattuta davanti al proprio pubblico: i gol non dovrebbero mancare, considerando che il Coventry vanta il miglior attacco del torneo (36 reti in 13 partite) e lo Sheffield United fa tanta fatica in fase di non possesso (seconda peggior difesa con 23 gol subiti).

Chi spera in un passo falso del Coventry è ovviamente il Middlesbrough, che sabato scorso non è riuscito ad approfittare del capitombolo della squadra di Lampard. Il Boro è stato travolto 3-0 dal Watford e nell’infrasettimanale è atteso da un’altra trasferta ostica contro il Leicester. Le Foxes, alle prese con diversi problemi, vengono da tre sconfitte consecutive che le hanno allontanate dalla zona playoff ma rimangono un avversario di tutto rispetto: immaginiamo un match combattuto in cui dovrebbero andare a segno entrambe.

Le previsioni sulle altre partite

Prova a riavvicinarsi alla zona playoff anche il Watford di Javi Gracia. Il problema degli Hornets è la mancanza di continuità: nelle ultime 5 giornate hanno alternato una vittoria ad una sconfitta, dimostrando ancora una volta di zoppicare lontano da Londra (zero vittorie fuori casa e peggior rendimento esterno del campionato).

I gialloneri cercheranno di invertire la tendenza in casa dell’Ipswich Town, che come il Watford dà il meglio tra le mura amiche. Un risultato positivo dei Tractor Boys appare altamente probabile in una gara che si preannuncia movimentata. Sfida sulla carta molto interessante anche quella tra Charlton e West Bromwich, entrambe situate a ridosso della zona playoff: leggera preferenza per gli Addicks, imbattuti da 4 partite (la loro ultima sconfitta casalinga, peraltro, risale ad agosto). Chiudiamo con l’intrigante match tra Derby County e Hull City: finora meglio gli ospiti, momentaneamente sesti a pari punti con il Preston, ma contro i Rams, rilanciatisi grazie alle tre vittorie consecutive con Norwich, QPR e Sheffield United, non sarà una passeggiata.

Championship: possibili vincenti

Charlton o pareggio (in Charlton-West Bromwich)

Coventry (in Coventry-Sheffield United)

La partita da almeno tre gol complessivi

Ipswich Town-Watford

Championship: le partite da almeno un gol per squadra

Ipswich Town-Watford

Leicester-Middlesbrough

La partita da meno di tre gol complessivi

Derby County-Hull City

Comparazione quote

La vittoria del Coventry è quotata a 1.60 su Goldbdet, Lottomatica e Snai. Il segno “Under 2.5” in Derby County-Hull City è quotato invece a 1.70 su Goldbet e Lottomatica e a 1.73 su Snai.

