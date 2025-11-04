I pronostici di martedì 4 novembre: Champions League e Championship

I pronostici di martedì 4 novembre, inizia la quarta giornata della League Phase di Champions League, in campo Napoli e Juventus

Uno dei principali propositi della Uefa, quando decise di varare il nuovo format della Champions League che ha debuttato ufficialmente lo scorso anno, era quello di fare in modo che partite del genere si giocassero sempre più spesso. Non deve sorprendere, dunque, che due corazzate come Liverpool e Real Madrid, proprio come avvenne nella passata stagione, si affrontino già nella fase a girone unico. I Blancos vanno a caccia della rivincita: un anno fa, sempre ad Anfield Road, si arresero 2-0 ai Reds, interrompendo così una lunga imbattibilità che durava ben otto partite con il club inglese, sconfitto anche nella finalissima del 2022.

Sabato scorso ci sono stati timidi segnali di ripresa da parte del Liverpool ma il Real Madrid non è l’Aston Villa. Alla luce dello stato di salute dei Blancos, sempre vincenti finora ad esclusione della sconfitta nel derby con l’Atletico Madrid, si può dare fiducia alla squadra di Xabi Alonso, che dovrebbe uscire indenne da Anfield in un match in cui entrambe andranno verosimilmente a segno.

I pronostici sulle altre partite

La Champions League del Napoli, finora, è stata tutt’altro che entusiasmante. Dopo le prime tre giornate di League Phase i campioni d’Italia hanno a malapena tre punti, conquistati grazie al successo sui portoghesi dello Sporting CP nel secondo turno.

Il Napoli ritrova l’Eintracht Francoforte a distanza di due anni dall’ottavo di finale di Champions League in cui i partenopei, nell’anno d’oro spallettiano, travolsero i tedeschi sia all’andata che al ritorno senza subire gol. Stavolta la squadra di Conte, che finora ha patito oltremodo il doppio impegno, non può scherzare con il fuoco, vista la delicata posizione di classifica: la vittoria dovrebbe arrivare contro un avversario che non sta facendo bene e che, soprattutto, sta subendo parecchi gol.

A proposito di Spalletti, questo martedì segnerà l’esordio del nuovo allenatore della Juventus anche in Champions League, contro lo Sporting CP. Una partita non semplice ma molto importante per i bianconeri a caccia di tre punti pesanti per la classifica.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Juventus-Sporting CP, Champions League, ore 21:00

Vincenti

ARSENAL (in Slavia Praga-Arsenal, Champions League, ore 18:45)

(in Slavia Praga-Arsenal, ore 18:45) ATLETICO MADRID (in Atletico Madrid-Union SG, Champions League, ore 21:00)

(in Atletico Madrid-Union SG, ore 21:00) TOTTENHAM (in Tottenham-Copenaghen, Champions League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Napoli-Eintracht Francoforte , Champions League, ore 18:45

, Champions League, ore 18:45 Atletico Madrid-Union SG , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Ipswich Town-Watford, Championship, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Bodo Glimt-Monaco , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 Liverpool-Real Madrid , Champions League, ore 21:00

, Champions League, ore 21:00 PSG-Bayern Monaco, Champions League, ore 21:00

Il “clamoroso”

• X in Derby County-Hull City, Championship, ore 20:45