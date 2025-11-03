Pronostico Tottenham-Copenaghen: la striscia tocca quota 22

Tottenham-Copenaghen è una partita della quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Impegno agevole, per il Tottenham, in questo quarto turno della fase a girone unico della Champions League. Non solo per quelli che sono i valori che scenderanno in campo – il Copenaghen rispetto ai londinesi è davvero poca cosa – ma anche per quelle che sono le statistiche che accompagnano questo match.

Intanto: cinque punti per i padroni di casa in tre partite, uno solo per i danesi che vengono pure dalla sconfitta interna contro il Borussia Dortmund; gli Spurs sono imbattuti, inoltre, nelle ultime 21 partite casalinghe che sono state giocate in competizioni Uefa (17 vittorie e 4 pareggi) e, per completare l’operazione, il Copenaghen ha vinto solo due delle precedenti 19 partite contro squadre inglesi (5N, 12P) e non ha mai vinto in trasferta (2N, 7P). Un quadro abbastanza chiaro, come potete capire anche voi, che ci indica un paio di cose che non possono non essere tenute in considerazione.

Quello più importante, almeno secondo il nostro modesto avviso, è il fatto che gli Spurs in casa possono giocare contro chiunque ma concedono pochissimo. Sì, perché nel corso degli anni molte squadre anche importanti sono andate a giocare a Londra, e vuoi o non vuoi non sono mai tornate a casa con un sorriso pieno. Un cammino quindi interno che lascia ben sperare. E poi ovviamente questa partita può decisamente indirizzare il cammino Europeo della squadra inglese che, pure, deve riscattarsi dopo la sconfitta interna contro il Chelsea in campionato in quello che è uno dei derby più sentiti da quelle parti.

Come vedere Tottenham-Copenaghen in diretta tv e in streaming