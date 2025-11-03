Pronostico Olympiacos-Psv: dopo l’abbuffata altri due gol per il record

Olympiacos-Psv è una partita della quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Al Psv, dopo i sei gol rifilati al Napoli nel turno precedente che hanno sicuramente dato una iniezione di fiducia importante, mancano solamente due reti per toccare quota 150 in Champions League. Un traguardo possibile nel match contro l’Olympiacos, soprattutto se davanti dovessimo rivedere quanto di buono fatto contro i campioni d’Italia.
Di certo gli olandesi sono una squadra offensiva e anche molto. Un fatto dimostrato da quelli che sono i risultati che vengono fuori quando scende in campo la truppa di Bosz che ha intenzioni di vittoria, nonostante la formazione greca sia imbattuta nelle ultime sette partite casalinghe (cinque vittorie due pareggi) contro formazioni olandesi. E anche questo è un tema da prendere in considerazione. Certo, a stridere con quello che vi abbiamo appena detto è un altro numero che viene fuori e che riguarda sempre la formazione padrona di casa: nelle ultime 23 partite giocate nella fase a gironi della Champions League le vittorie arrivate sono state solamente due.
Si poteva fare di più? La risposta a questa domanda è sicuramente sì. Nel contesto del match c’è anche da sottolineare un altro fatto: il Psv negli ultimi due anni ha raggiunto, battendo pure delle formazioni importanti (lo scorso anno la Juventus, ad esempio) la fase a eliminazione diretta della Champions League. L’obiettivo è quello di farlo per la terza volta.
Come vedere Olympiacos-Psv in diretta tv e in streaming
La sfida Olympiacos-Psv è in programma martedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
Il pronostico
La cosa certa, visto quello che vi abbiamo raccontato, è che entrambe riusciranno a trovare nel corso del match la via della rete. E occhio anche ai due gol del Psv, che di fatto farebbero toccare un traguardo storico e importante. Chi vince? Ospiti leggermente favoriti dopo la vittoria sul Napoli.
Le probabili formazioni di Olympiacos-Psv
OLYMPIACOS (4-2-3-1): Tzolakis; Costinha, Pirola, Retscos, Onyemaechi; Garcia, Maouzakitis; Podence, Elkaabi, Martins; Taremi.
PSV (4-3-3): Kovar; Flamingo, Schoutine, Gasiorowski, Salah-Eddine; Saibari, Junior, Veerman; D Man, G Til, Perisic.