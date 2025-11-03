Pronostico Napoli-Eintracht Francoforte: non sono ammessi altri passi falsi

Napoli-Eintracht Francoforte è una partita della quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La Champions League del Napoli, finora, è stata tutt’altro che entusiasmante. Dopo le prime tre giornate di League Phase i campioni d’Italia hanno a malapena tre punti, conquistati grazie al successo sui portoghesi dello Sporting nel secondo turno. Lontano dalla zona comfort del “Maradona”, invece, gli uomini di Antonio Conte hanno rimediato soltanto batoste: passi per la sconfitta all’esordio con il Manchester City (2-0), ma la figuraccia di Eindhoven (6-2) contro il PSV è davvero ingiustificabile per una squadra che punta a dire la sua anche sul palcoscenico continentale.

La classifica, insomma, è da migliorare e bisogna farlo prima che diventi troppo tardi: il Napoli attualmente è ventitreesimo e, se la fase a girone unico per assurdo terminasse oggi, sarebbe qualificato allo spareggio di accesso agli ottavi solamente per il rotto della cuffia (passano le prime 24). Non sono ammessi passi falsi, dunque, contro l’Eintracht Francoforte, squadra che ha gli stessi punti degli azzurri. I tedeschi erano partiti con la roboante vittoria casalinga sul Galatasaray (5-1), ma nelle due partite successive sono stati annichiliti, curiosamente sempre con lo stesso risultato, prima dall’Atletico Madrid e poi dal Liverpool. I problemi in fase di non possesso sono diventati ormai una costante: la difesa della squadra di Dino Toppmoller è la seconda più battuta della Bundesliga (19 gol) nonché quella più perforata della Champions League insieme al fanalino di coda Ajax (11).

In regia riecco Lobotka

Da ottobre in poi l’Eintracht ha battuto esclusivamente il St. Pauli in campionato e sabato scorso non è andato al di là di un pareggio in casa dell’Heidenheim, allontanandosi dal quarto posto.

Ha pareggiato anche il Napoli, fermato in casa da uno spavaldo Como al termine di una partita molto tattica e che ha confermato le qualità dei lariani, capaci di concedere pochissimo ai partenopei, per la prima volta a secco di gol davanti ai propri tifosi (0-0). Conte apporterà sicuramente dei cambi nella gara di coppa: in regia è tutto pronto per il ritorno di Lobotka, che ha disputato uno spezzone contro il Como, mentre a sinistra Olivera prenderà il posto di Spinazzola. Assente lo squalificato Lucca.

Come vedere Napoli-Eintracht Francoforte in diretta tv e in streaming

La sfida Napoli-Eintracht Francoforte è in programma martedì alle 18:45 allo stadio “Maradona” di Napoli. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e su Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Napoli ritrova l’Eintracht Francoforte a distanza di due anni dall’ottavo di finale di Champions League in cui i partenopei, nell’anno d’oro spallettiano, travolsero i tedeschi sia all’andata che al ritorno senza subire gol. Stavolta la squadra di Conte, che finora ha patito oltremodo il doppio impegno, non può scherzare con il fuoco, vista la delicata posizione di classifica: la vittoria dovrebbe arrivare contro un avversario che non sta facendo bene e che, soprattutto, sta subendo parecchi gol. Ci sono quindi i presupposti per un match abbastanza movimentato, considerando pure che solo in tre hanno incassato più reti del Napoli in questa Champions League (gli azzurri hanno subito 16,7 tiri a partita).

Le probabili formazioni di Napoli-Eintracht Francoforte

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Hojlund, David Neres.

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-3): Zetterer; Theate, Koch, Amenda; Brown, Larsson, Götze, Kristensen; Bahoya, Knauff, Doan.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1