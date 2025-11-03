Pronostico Lazio-Cagliari: ultimi precedenti quasi senza storia

Lazio-Cagliari è una partita della decima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il mezzo passo falso di Pisa ha, se vogliamo, ridimensionato la vittoria di qualche giorno prima con la Juventus all’Olimpico. La Lazio nel turno infrasettimanale non è andata al di là di un pareggio (0-0), andando a sbattere sul muro costruito dalla squadra di Alberto Gilardino. Un risultato e una prestazione che non possono soddisfare il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri: in Toscana i capitolini hanno allungato l’imbattibilità (non perdono da cinque turni) ma al contempo hanno fatto registrare il terzo pari nelle ultime quattro giornate. Un rendimento, insomma, non certo da squadra che vuole ambire all’Europa.

La classifica, del resto, parla chiaro, con la Lazio al momento confinata nella parte destra e sempre più lontana dalle posizioni che contano.

Sarri si augura che le cose possano presto cambiare con il ritorno degli infortunati: il fatto che l’infermeria continui ad essere piena (Gigot, Dele-Bashiru, Rovella, Castellanos, Nuno Tavares e Cancellieri saranno assenti anche nel posticipo con il Cagliari) è una delle principali cause della poca continuità dei biancocelesti, zavorrati anche dall’impossibilità di fare mercato la scorsa estate. Nella Capitale, in ogni caso, arriva un Cagliari che nelle ultime settimane sembra aver perso qualche certezza: dopo le due vittorie di fila con Parma e Lecce a settembre, i sardi non hanno più vinto, raccogliendo a malapena due punti (pareggi con Udinese e Verona, entrambi fuori casa) nelle ultime cinque giornate. La squadra di Fabio Pisacane non sta riuscendo a sfruttare il fattore campo, solitamente uno dei punti di forza dei rossoblù. Nel mirino una difesa che non colleziona un clean sheet ormai da un mese e mezzo, Coppa Italia compresa. Pisacane, oltre ai lungodegenti, a Roma dovrà rinunciare all’infortunato Obert: sull’out sinistro di difesa toccherà ad Idrissi.

Come vedere Lazio-Cagliari in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lazio e Cagliari è in programma lunedì alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Lazio-Cagliari anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

A differenza del Pisa, il Cagliari dietro è meno solido e per la Lazio potrebbe essere – almeno sulla carta – una gara meno complicata. I biancocelesti, che quest’anno in casa hanno perso solo il derby capitolino con la Roma e che si sono aggiudicati ben 11 delle ultime 12 sfide con i sardi con un parziale di 25-9, dovrebbero riuscire ad avere la meglio sui rossoblù in una gara da almeno due gol complessivi.

Le probabili formazioni di Lazio-Cagliari

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Basic, Cataldi, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni.

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Mina, Ze Pedro, Idrissi; Adopo, Prati, Folorunsho; Esposito, Gaetano; Borrelli.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1