Pronostico Juventus-Sporting CP: due di fila per Spalletti

Juventus-Sporting CP è una partita della quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Nelle ultime 11 partite europee disputate, la Juventus ha vinto solamente due volte. Un cammino altalenante per la formazione bianconera, ancora alla ricerca della prima affermazione in questa competizione dopo due pareggi e una sconfitta contro il Real Madrid.

Sarà la seconda uscita ufficiale di Luciano Spalletti sulla panchina della Vecchia Signora dopo il debutto con vittoria sul campo della Cremonese. Un avversario di altro livello lo Sporting, anche se i portoghesi non vincono da 11 partite contro squadre italiane. L’ultima affermazione risale addirittura al 2011, contro la Lazio, sempre in una gara di gironi. Spalletti dovrebbe recuperare Yildiz e potrebbe mandarlo in campo dal primo minuto, e dovrebbe anche iniziare a mettere seriamente mano alla sua squadra passando alla difesa a quattro. C’è la sensazione che possa succedere già martedì sera tutto questo. Ma non è detto. Le previsioni però spingono verso questa soluzione.

Si è subito vista, almeno nella mentalità, la mano dell’ex commissario tecnico. Una squadra subito propositiva e pronta a dare immediate risposte. Un cammino che di certo non si può fermare subito, e contro lo Sporting, anche alla prima uscita in casa quindi davanti ai suoi nuovi tifosi, la Juve non può sbagliare. E ha pure un sogno: quello di arrivare, magari, a 500 gol in Champions League nella propria storia. Potrebbe essere la prima italiana a farlo: adesso sono 497 i gol.

La sfida Juventus-Sporting CP è in programma martedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e su Sky Sport (canale 254). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La quota della vittoria della Juventus si avvicina a due volte la posta. Da sfruttare assolutamente perché contro la Cremonese si è vista una formazione pronta a dare il massimo anche in Europa. E occhio anche alla possibilità delle 500 reti.

Le probabili formazioni di Juventus-Sporting CP

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Francisco Conceição, Kenan Yıldız, McKennie; Vlahović

SPORTING CP (4-2-3-1): Rui Silva; Vagiannidis, Gonçalo Inácio, Debast, Araújo; Hjulmand, Morita; Geovany Quenda, Francisco Trincão, Pedro Gonçalves; Suárez.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1