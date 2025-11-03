Pronostico Bodo/Glimt-Monaco: una sola certezza

Bodo/Glimt-Monaco è una partita della quarta giornata della League Phase di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Un solo precedente non ci può dire nulla. E non è nemmeno tra queste due squadre. Il Bodo nel corso della sua storia ha affrontato una sola volta una squadra francese, lo scorso anno in trasferta, e ha pareggiato a Nizza. Giusto metterlo in evidenza.

Quello che è maggiormente giusto, però, ricordare, è che la squadra norvegese, che in Italia tutti noi abbiamo conosciuto, purtroppo, per quella scoppola data alla Roma, ha perso solamente due delle ultime tredici partite giocate in casa in competizioni Uefa. Sì, da quelle parti è difficile giocare, non solo per via delle condizioni climatiche sempre rigide ma anche per via di un campo sintetico che mette in difficoltà diverse formazioni. Ed è un fattore, questo, che potrebbe essere determinante sicuramente. Se questo non bastasse a mettere in evidenza quelli che potrebbero essere i problemi del Monaco, c’è anche un altro dato che riguarda la formazione monegasca: un solo precedente contro formazioni norvegesi in competizioni organizzate dalla Uefa – parliamo comunque di venti anni fa – una sconfitta, nella fase a gironi di Coppa Uefa.

Ora, pensare ad un Monaco vincente in questa partita – anche per via di quello che è il momento della formazione francese – ci pare davvero esagerato. Non ci sono quindi solamente i numeri a mettere in evidenza una serata difficoltosa. Quindi? Quindi una certezza, per quello che in generale è il cammino di entrambe, ce la potremmo avere. E vi diciamo sotto qual è.

Come vedere Bodo/Glimt-Monaco in diretta tv e in streaming