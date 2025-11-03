Pronostici Sassuolo-Genoa: marcatore e tiri in porta

Sassuolo-Genoa, i pronostici del match: il possibile marcatore e i tiratori dell’incontro, ecco tutte le quote sul tavolo

Volontà di confermarsi da un lato, desiderio di riannodare i fili del discorso dall’altro per cominciare nel migliore dei modi un altro ciclo. Non sono pochi i temi che calamitano l’attenzione mediatica di un Sassuolo-Genoa che, per motivi diversi, si configura come un passaggio non scontato per il cammino delle due squadre.

Uno dei calciatori più in forma tre le file della compagine di Fabio Grosso è sicuramente Laurienté. L’attaccante francese – dopo un inizio di campionato sostanzialmente soporifero – è letteralmente salito in cattedra con una serie di prestazioni con le quali ha alzato e non poco l’asticella.

Che si configuri come un fuoco di paglia o preludio di qualcosa di molto più concreto non è dato saperlo. Fatto sta che, anche al netto delle sbavature evidenziate in questa prima parte di stagione, Laurienté ha tutte le carte in regola per banchettare in un’area di rigore che si preannuncia tutto tranne che impermeabile.

Sassuolo-Genoa, i pronostici della sfida: marcatore e tiratori del match

Al rientro dopo l’ultimo problema fisico, Domenico Berardi è pronto a trascinare una squadra chiamata per forza di cose ad alzare l’asticella. Il capitano del Sassuolo – finora un fattore soprattutto in versione assist man – dovrebbe riuscire a trovare la porta almeno in una circostanza.

Accentrandosi sul suo piede forte, l’esperto attaccante neroverde ha diverse frecce al proprio arco da sfruttare nel tiro dalla medio-lunga distanza, ma non solo. Chiudiamo infine questa nostra carrellata passando in rassegna, sempre a proposito dei papabili tiratori, anche il profilo di Vitinha.

In ombra dall’inizio della stagione, il portoghese è chiamato a suonare la carica sia sotto il profilo dell’esperienza che sul piano qualitativo: ipotizzare che inquadri almeno una volta i pali avversari non è un’operazione chirurgica.

Laurienté marcaore plus; Berardi e Vitinha tiratori plus si trovano complessivamente a quota 8,55 su Goldbet.