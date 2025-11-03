Pronostici Lazio-Cagliari: la doppia sugli ammoniti

Lazio-Cagliari, ecco i pronostici riguardanti i possibili ammoniti dell’incontro
Animata dal desiderio di trovare quella continuità di rendimento che fino a questo punto della stagione si è dimostrata una chimera, la Lazio ospita un Cagliari in salute e con la mente relativamente sgombra da ansie di classifica.
Il confronto dell’Olimpico potrebbe dunque viaggiare sul filo sottile dell’equilibrio pronto ad essere spezzato da un momento all’altro. Saranno con ogni probabilità i duelli in mezzo al campo a far pendere l’ago della bilancia in una direzione piuttosto che nell’altra. Ecco perché – almeno in chiave ammoniti – le chances di far saltare il banco non dovrebbero mancare.
Un calciatore dalla verve e dall’aggressività di Folorunsho – ad esempio – rischia seriamente di imbattersi in qualche provvedimento disciplinare. L’ex Fiorentina non è abituato a tirare indietro la gamba rendendosi protagonista – fino a questo momento – di almeno un contrasto a partita.
Lazio-Cagliari, due ammoniti da prendere in considerazione: le opzioni sul tavolo
Benché abbia collezionato in questo scorcio di stagione solo un’ammonizione, Folorunsho resta dunque un profilo assolutamente credibile in chiave marcatori soprattutto se – come sembra – lo spartito di gara dovesse mettere le due squadre nelle condizioni di duellare tanto in mezzo al campo.
Un altro nome da annotare è poi quello di Luca Pellegrini. A meno di ribaltoni last minute, il terzino biancoceleste dovrebbe agire sulla fascia destra (a differenza della corsia che tende generalmente a presidiare). Uno scivolamento causato dalle tante defezioni alle quali deve far fronte Sarri che non dovrebbe agevolare l’ex Juve che, sul suo piede debole, è facilmente puntabile. Anche in questo caso il cartellino giallo non sembra configurarsi come un’opzione remota.
Folorunsho e Pellegrini ammoniti plus si trovano complessivamente a quota 16,28 su Goldbet.