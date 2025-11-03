Pronostici Lazio-Cagliari: la doppia sugli ammoniti

Lazio-Cagliari, ecco i pronostici riguardanti i possibili ammoniti dell’incontro

Animata dal desiderio di trovare quella continuità di rendimento che fino a questo punto della stagione si è dimostrata una chimera, la Lazio ospita un Cagliari in salute e con la mente relativamente sgombra da ansie di classifica.

Luca Pellegrini stoppa un pallone
Pronostici Lazio-Cagliari: la doppia sugli ammoniti

Il confronto dell’Olimpico potrebbe dunque viaggiare sul filo sottile dell’equilibrio pronto ad essere spezzato da un momento all’altro. Saranno con ogni probabilità i duelli in mezzo al campo a far pendere l’ago della bilancia in una direzione piuttosto che nell’altra. Ecco perché – almeno in chiave ammoniti – le chances di far saltare il banco non dovrebbero mancare.

Un calciatore dalla verve e dall’aggressività di Folorunsho – ad esempio – rischia seriamente di imbattersi in qualche provvedimento disciplinare. L’ex Fiorentina non è abituato a tirare indietro la gamba rendendosi protagonista – fino a questo momento – di almeno un contrasto a partita.

Lazio-Cagliari, due ammoniti da prendere in considerazione: le opzioni sul tavolo

Benché abbia collezionato in questo scorcio di stagione solo un’ammonizione, Folorunsho resta dunque un profilo assolutamente credibile in chiave marcatori soprattutto se – come sembra – lo spartito di gara dovesse mettere le due squadre nelle condizioni di duellare tanto in mezzo al campo.

Folorunsho protegge il pallone
Lazio-Cagliari, due ammoniti da prendere in considerazione: le opzioni sul tavolo

Un altro nome da annotare è poi quello di Luca Pellegrini. A meno di ribaltoni last minute, il terzino biancoceleste dovrebbe agire sulla fascia destra (a differenza della corsia che tende generalmente a presidiare). Uno scivolamento causato dalle tante defezioni alle quali deve far fronte Sarri che non dovrebbe agevolare l’ex Juve che, sul suo piede debole, è facilmente puntabile. Anche in questo caso il cartellino giallo non sembra configurarsi come un’opzione remota.

Folorunsho e Pellegrini ammoniti plus si trovano complessivamente a quota 16,28 su Goldbet.

