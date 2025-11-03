I pronostici di lunedì 3 novembre: Serie A, Liga e Premier League

I pronostici di lunedì 3 novembre, ci sono i posticipi di Serie A, Liga e Premier League, in campo anche altri campionati minori

Il Sunderland sta facendo quello che le neopromosse non erano più abituate a fare in Premier League: dopo i primi tre mesi di campionato i Black Cats stazionano addirittura in zona Europa grazie ai 17 punti collezionati in nove giornate. La squadra di Regis Le Bris ha perso a malapena due partite, entrambe fuori casa – insieme ad Arsenal, Bournemouth, Brighton e Crystal Palace i biancorossi sono ancora imbattuti davanti al proprio pubblico – e questo grazie soprattutto ad un calendario oggettivamente favorevole (le uniche big affrontate finora sono state Manchester United e Chelsea) e ad una difesa che, con soli sette gol subiti, è la seconda meno perforata tra le squadre che occupano la parte sinistra della classifica.

Le Bris e i suoi uomini nel posticipo della decima giornata di Premier League vanno a caccia di quella che sarebbe la quarta vittoria negli ultimi cinque turni, nonché la terza consecutiva dopo il 2-0 al Wolverhampton ed il prestigioso successo per 2-1 a Stamford Bridge sul Chelsea. Non mancano, tuttavia, le insidie nella sfida con l’arcigno Everton di David Moyes, desideroso di archiviare in fretta le due sconfitte di fila con Manchester City e Tottenham, in cui i Toffees non sono riusciti a segnare neanche un gol perdendo rispettivamente 2-0 e 0-3. Il club di Liverpool, in ogni caso, non ha grossi assilli di classifica ed anche in caso di nuovo passo falso allo Stadium of Light non rischia di scivolare in zona retrocessione.

Sfida tra due squadre che non amano tenere la palla tra i piedi ed a cui piace lasciare il controllo all’avversario per poi aggredirlo al momento opportuno. Il problema, per il Sunderland, è che stavolta si troverà di fronte una squadra che gioca in modo molto simile. E non è da escludere che qualcosa vada storto nel piano-gara di Le Bris: un risultato positivo dei Toffees non sarebbe una sorpresa.

Il mezzo passo falso di Pisa ha, se vogliamo, ridimensionato la vittoria di qualche giorno prima con la Juventus all’Olimpico. La Lazio nel turno infrasettimanale non è andata al di là di un pareggio (0-0), andando a sbattere sul muro costruito dalla squadra di Alberto Gilardino. Un risultato e una prestazione che non possono soddisfare il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri: in Toscana i capitolini hanno allungato l’imbattibilità (non perdono da cinque turni) ma al contempo hanno fatto registrare il terzo pari nelle ultime quattro giornate. Un rendimento, insomma, non certo da squadra che vuole ambire all’Europa.

A differenza del Pisa però, il Cagliari dietro è meno solido e per la Lazio potrebbe essere – almeno sulla carta – una gara meno complicata. I biancocelesti, che quest’anno in casa hanno perso solo il derby capitolino con la Roma e che si sono aggiudicati ben 11 delle ultime 12 sfide con i sardi con un parziale di 25-9, dovrebbero riuscire ad avere la meglio sui rossoblù in una gara da almeno due gol complessivi.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 0-2 CASA + MULTIGOL 0-1 OSPITE in Sunderland-Everton, Premier League, ore 21:00

Vincenti

SASSUOLO O PAREGGIO (in Sassuolo-Genoa, Serie A, ore 18:30)

(in Sassuolo-Genoa, ore 18:30) LAZIO (in Lazio-Cagliari, Serie A, ore 20:45)

(in Lazio-Cagliari, ore 20:45) MIDTJYLLAND (in Midtjylland-Aarhus, Superligaen, ore 19:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Oriente Petrolero-Guabira , Primera Division Bolivia, ore 17:30

, Primera Division Bolivia, ore 17:30 Wisła Płock-Pogoń Szczecin , Ekstraklasa, ore 18:00

, Ekstraklasa, ore 18:00 Lechia Gdańsk-Radomiak Radom, Ekstraklasa, ore 18:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Rizespor-Fatih Karagümrük , Super Lig, ore 18:00

, Super Lig, ore 18:00 Jong AZ-FC Eindhoven , Eerste Divisie, ore 20:00

, Eerste Divisie, ore 20:00 Tamworth-Leyton Orient, FA Cup, ore 20:30

Il “clamoroso”

• X in Sunderland-Everton, Premier League, ore 21:00