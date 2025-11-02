Pronostico Sunderland-Everton: si arresta la striscia vincente

Sunderland-Everton è una partita della decima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Sunderland sta facendo quello che le neopromosse non erano più abituate a fare in Premier League: dopo i primi tre mesi di campionato i Black Cats stazionano addirittura in zona Europa grazie ai 17 punti collezionati in nove giornate. La squadra di Regis Le Bris ha perso a malapena due partite, entrambe fuori casa – insieme ad Arsenal, Bournemouth, Brighton e Crystal Palace i biancorossi sono ancora imbattuti davanti al proprio pubblico – e questo grazie soprattutto ad un calendario oggettivamente favorevole (le uniche big affrontate finora sono state Manchester United e Chelsea) e ad una difesa che, con soli sette gol subiti, è la seconda meno perforata tra le squadre che occupano la parte sinistra della classifica.

Al di là di quello che accadrà nei prossimi mesi, il Sunderland può comunque ritenersi soddisfatto, visto che il primo obiettivo dei Black Cats, malgrado il mercato ambizioso, rimane la salvezza.

Le Bris e i suoi uomini nel posticipo della decima giornata di Premier League vanno a caccia di quella che sarebbe la quarta vittoria negli ultimi cinque turni, nonché la terza consecutiva dopo il 2-0 al Wolverhampton ed il prestigioso successo per 2-1 a Stamford Bridge sul Chelsea. Non mancano, tuttavia, le insidie nella sfida con l’arcigno Everton di David Moyes, desideroso di archiviare in fretta le due sconfitte di fila con Manchester City e Tottenham, in cui i Toffees non sono riusciti a segnare neanche un gol perdendo rispettivamente 2-0 e 0-3. Il club di Liverpool, in ogni caso, non ha grossi assilli di classifica ed anche in caso di nuovo passo falso allo Stadium of Light non rischia di scivolare in zona retrocessione.

Il pronostico

Sfida tra due squadre che non amano tenere la palla tra i piedi ed a cui piace lasciare il controllo all’avversario per poi aggredirlo al momento opportuno. Il problema, per il Sunderland, è che stavolta si troverà di fronte una squadra che gioca in modo molto simile. E non è da escludere che qualcosa vada storto nel piano-gara di Le Bris: un risultato positivo dei Toffees non sarebbe una sorpresa.

Le probabili formazioni di Sunderland-Everton

SUNDERLAND (4-3-3): Roefs; Hume, Mukiele, Alderete, Reinildo; Xhaka, Geertruida, Sadiki; Talbi, Isidor, Le Fée.

EVERTON (4-2-3-1): Pickford; O’Brien, Keane, Tarkowski, Mykolenko; Garner, Gueye; Ndiaye, Dewsbury-Hall, Grealish; Barry.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1