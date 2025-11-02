Pronostico Sassuolo-Genoa: niente scossone, per ora

Sassuolo-Genoa è una partita della decima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

L’avventura di Vieira sulla panchina del Genoa si è chiusa sabato pomeriggio. Sono arrivati Murgitta e Criscito ma dureranno poco. Secondo le ultime in pole per prendere il posto del francese ci sarebbe Daniele De Rossi. Ma girano pure altri nomi, vedremo.

In ogni caso, per i liguri, c’è stato davvero pochissimo tempo per preparare questo match così importante contro un Sassuolo che invece sta volando. Tre vittorie e un pareggio nelle ultime cinque per la squadra di Fabio Grosso che anche a Cagliari si è andato a imporre lunedì scorso nonostante l’assenza dell’uomo migliore della rosa, quel Mimmo Berardi che dovrebbe ancora rimanere fuori. In ogni caso, di solito, e lo stiamo vedendo, quando capita un cambio in panchina arriva uno scossone di quelli importanti, di quelli che possono portare ad un risultato positivo.

Stavolta però crediamo che le cose andranno in maniera diversa per un paio dei motivi che vi andiamo a spiegare: la soluzione è interna dentro il Genoa e non è nemmeno definitiva e quindi forse quando arriverà quello che sarà il nuovo tecnico si potrebbe intavolare questo discorso. C’è stato troppo poco tempo per preparare il match, visto quello che è successo negli ultimi giorni; il Sassuolo vive un momento di forma fisica e mentale straordinario e non si lascerà sfuggire l’occasione di fare ancora punti e mettersi molte squadre alle spalle.

Insomma, in poche parole, tutto ci lascia andare verso una vittoria dei padroni di casa.

Come vedere Sassuolo-Genoa in diretta tv e in streaming

La sfida Sassuolo-Genoa, in programma lunedì alle 18:30, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Ci pare davvero scontata la vittoria del Sassuolo per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima. E la quota, davvero altissima, è assolutamente da prendere.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Genoa

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Vranckx, Matic, Kone; Volpato, Pinamonti, Lauriente

GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini; Ellertsson, Malinovskyi, Vitinha; Ekhator.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0