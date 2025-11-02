Pronostico Real Oviedo-Osasuna: attacchi spuntati

Real Oviedo-Osasuna è una gara dell’undicesima giornata della Liga e si gioca lunedì: dove vederla, formazioni, pronostico

L’undicesima giornata della Liga spagnola si chiuderà con la sfida tra Real Oviedo e Osasuna. Due squadre che lotteranno fino alla fine per la salvezza e soprattutto i padroni di casa al momento avrebbero bisogno di punti per tirarsi fuori da una situazione di classifica davvero deficitaria.

Il penultimo posto è la fotografia dell’avvio di stagione di questa formazione neopromossa: sette gol fati, il peggior attacco del campionato, e diciannove subiti. Troppi. Così come sono troppo i 12 che ha preso l’Osasuna – nove gol fatti, secondo peggior attacco del campionato – che dimostra in tutto questo di non avere imparato la lezione degli anni scorsi quando dopo avvii stentati si è ritrovata fino alle ultime giornate a cercare la salvezza. Ma se non si segna è complicato fare punti.

Detto questo, un lunedì con poche emozioni quello che si preannuncia nella Liga. Una gara che sì vale tantissimo, ma prevarrà sicuramente la paura di perdere che la voglia di vincere. Quando una squadra si rende conto che è difficile in un determinato momento fare i tre punti, è meglio accontentarsi, meglio non perdere le partite così come successo a entrambe nel corso di questa lunghissimo avvio di campionato. Insomma, avrete capito di che partita parliamo.

Come vedere Real Oviedo-Osasuna in diretta tv e streaming

La sfida Real Oviedo-Osasuna, gara valida per l’undicesima giornata della Liga spagnola, è in programma lunedì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

La gara potrebbe essere decisa da un episodio. Se mai ci fosse. Quindi l’esperienza dell’Osasuna potrebbe anche fare la differenza. Di certo sarà un match – con questi numeri offensivi come potrebbe essere altrimenti – da meno di tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Real Oviedo-Osasuna

REAL OVIEDO (4-2-3-1): Escandell; Vidal, Carmo, Costas, Lopez; Colombatto, Dendoncker; Vinas, Reina, Chaira; Rondon.

OSASUNA (3-5-2): Herrera; Catena, Boyomo, Cruz; Moncayola, Gomez, Torro, Bretones; Raul Garcia, Budimir, Munoz.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 0-1