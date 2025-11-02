Pronostico Fiorentina-Lecce, o vittoria o esonero: è l’ultima chance

Fiorentina-Lecce è una partita valida per la decima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

A San Siro, nel turno infrasettimanale, la Fiorentina di Stefano Pioli ha incassato la quinta sconfitta stagionale, annichilita dall’Inter (0-3) nella ripresa dopo aver resistito per un tempo ai nerazzurri. Un’altra prestazione opaca e fin troppo passiva da parte della Viola, incapace di uscire da quel tunnel in cui si è cacciata ormai da inizio campionato. Non era mai accaduto in passato che i gigliati non conquistassero neppure una vittoria nelle prime nove giornate: avvio horror che non ha precedenti nella storia del club.

Oltre ai risultati continua a non vedersi neanche uno straccio di gioco: una Fiorentina senza identità, che fatica a creare occasioni – Kean sempre più isolato in attacco – e che crolla dinanzi alle prime difficoltà, dimostrandosi molto fragile non solo dal punto di vista difensivo ma anche sotto il profilo caratteriale.

La Viola è penultima

Lo scontro salvezza – sì, di scontro salvezza si tratta dal momento che attualmente la classifica dice questo – con il Lecce è probabilmente l’ultima spiaggia per il tecnico ex Milan, che continua ad avere la fiducia della società malgrado il rendimento disastroso della sua squadra. Solo il fanalino di coda Genoa, infatti, ha totalizzato meno punti della Fiorentina, incredibilmente penultima a quota 4. Il Lecce, per intenderci, ne ha due in più dei toscani pur essendo reduce da due sconfitte di fila, entrambe di misura, con Udinese (3-2) e Napoli (0-1). Gli uomini di Eusebio Di Francesco hanno in ogni caso dimostrato di essere più vivi che mai contro i campioni d’Italia, rimanendo in partita fino all’ultimo e mettendo in difficoltà a più riprese la difesa azzurra (il gioiellino Camarda ha pure sbagliato un calcio di rigore).

Pioli cambierà sicuramente qualcosa rispetto alla gara di San Siro: a sinistra Fortini dovrebbe prendere il posto dell’infortunato Gosens, mentre Ndour e Sohm insidiano a Mandragora e Fagioli a centrocampo. Squalificato Viti, espulso contro l’Inter. Novità in vista anche in casa Lecce: in mezzo si candida per una maglia Maleh, ex di turno; in attacco invece più Stulic di Camarda.

Come vedere Fiorentina-Lecce in diretta tv e in streaming

La sfida Fiorentina-Lecce, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Franchi” di Firenze, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

La Viola ha bisogno di vincere e convincere per evitare un possibile scossone in panchina (e forse pure a livello dirigenziale, stando ai rumors). Si profila una gara di nervi con il Lecce, che a differenza della Fiorentina ha il vantaggio di affrontare questo match con meno pressioni. La squadra di Pioli probabilmente riuscirà ad interrompere il digiuno di vittorie ma i salentini almeno un gol dovrebbero segnarlo: la difesa gigliata, la più battuta insieme a quella dell’Udinese (15 reti), in questo momento non offre garanzie. E poi i giallorossi hanno trovato la via del gol ben otto volte nelle ultime nove trasferte.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Lecce

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Fortini; Gudmundsson, Kean.

LECCE (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Maleh; Pierotti, Stulic, Banda.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1