Pronostici Serie B: la multipla di domenica 2 novembre

Pronostici Serie B: dopo il turno infrasettimanale torna in campo il campionato cadetto. Ecco la multipla di domenica 2 novembre

Sono cinque le partite in programma oggi, domenica 2 novembre, e che riguardano il campionato di Serie B che si è messo alle spalle il turno infrasettimanale. Partite che hanno mandato dei segnali importanti.

Il segnale più importante lo ha sicuramente mandato il Monza di Bianco, che è andato a vincere sul campo del Palermo mettendo pressione al Modena che invece nel derby contro la Reggiana ha conosciuto la prima sconfitta stagionale. I brianzoli stanno bene e hanno davvero una rosa importante per la categoria. Diranno la loro fino alla fine. Ma andiamo a vedere insieme quelle che sono le nostre scelte nel merito di queste partite.

Pronostici Serie B: ecco la multipla

Partiamo, quindi, dal Monza, che ospita uno Spezia che viene dal pareggio interno contro il Padova. Sono quattro le vittorie di fila dei padroni di casa che in questo momento qualunque cosa tocchino trasformano in oro. Non pensiamo ci possa essere un passo falso anche per quello che è lo stato di salute fisica e mentale degli ospiti.

Il Cesena, che va a giocare sul campo del Bari, è la squadra che fino al momento ha vinto il maggior numero di partite fuori casa. Una squadra quella di Mignani – ex della partita – che segna parecchio e concede poco. Andando a vedere quelli che sono i numeri dell’attacco anche dei pugliesi – che in casa non hanno mai perso – crediamo che questo match almeno un paio di reti le possa serenamente regalare.

Tornerà alla vittoria, invece, il Modena, contro una Juve Stabia che ha altri pensieri in testa e che non ha giocato in settimana per via dei problemi societari che tutti conosciamo. Occasione importante per la truppa di Sottil per mettersi alle spalle la prima caduta stagionale.

Infine sia il Catanzaro che la Sampdoria – rispettivamente in casa contro Venezia e Mantova – dovrebbero riuscire a fare risultato. Ma in questo caso la certezza non esiste (in nessuna partita, ovviamente esiste) ma pensare ai colpi esterni ci pare esagerato.

Sotto potrete di nuovo vedere le nostre scelte, noi vi diciamo che la multipla, su GoldBet, ha un valore di 10,94 volte la posta.

Monza vincente in Monza-Spezia

Modena vincente in Modena-Juve Stabia

Over 1,5 in Bari-Cesena

Catanzaro o pareggio in Catanzaro-Venezia

Sampdoria o pareggio in Sampdoria-Mantova.