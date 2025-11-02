Pronostici Milan-Roma: marcatore e tiri in porta

Pronostici Milan-Roma: Allegri cerca la vittoria che manca da due turni mentre Gasperini vuole rimanere in testa. Le nostre scelte

Due turni senza vincere per il Milan di Massimiliano Allegri. Ma più che il pareggio sul campo dell’Atalanta pesa sicuramente quello interno contro il Pisa.

Gasperini invece si gode la vetta e la difesa più forte del campionato. Ma sa benissimo che uscire indenne da San Siro è complicato. Le assenze, però, in casa rossonera – soprattutto in mezzo al campo – potrebbero agevolare il compito del tecnico che guida i giallorossi da questa stagione. A patto che in campo scendi una Roma pronta a battagliare. In ogni caso, dopo questo piccolo preambolo, andiamo a vedere come noi vediamo la partita.

Pronostici Milan-Roma, le nostre scelte

Leao ha recuperato e giocherà al centro dell’attacco. Tornato al gol in casa che mancava da diverso tempo, il fuoriclasse portoghese potrebbe diventare il vero trascinatore del Milan. Adesso calcia pure i tiri dagli undici metri – ha fatto gol in questo modo contro la Fiorentina – e la sua velocità potrebbe mettere in difficoltà la difesa giallorossa. Che sì, è la meno battuta, ma quando viene attaccata alle spalle non riesce spesso a recuperare. Leao quindi, marcatore, è da tenere in seria considerazione.

Ha un feeling speciale con San Siro, invece, Paulo Dybala. Quando gioca segna sempre. Oppure è decisivo. Un giocatore che Gasperini potrebbe mandare in campo di nuovo come falso nove (Dovbyk, nonostante il gol, non convince del tutto) per togliere anche dei punti di riferimento alla difesa del Milan che è forte fisicamente ma che tecnicamente paga tantissimo. La Joya, quando viene fuori dal cuore dell’attacco, potrebbe avere lo spazio per girarsi e trovare i pali in almeno un’occasione.

Vicino Leao, o al massimo esterno, dovrebbe agire Saelemaekers: il belga, l’ex della partita che la Roma ha fatto di tutto, o quasi, per tenere anche quest’anno, ha i tempi giusti di inserimento qualora dovesse giocare esterno. E la porta la vede, anche come seconda punta. Sì, ci sta anche una sua conclusione dentro i pali.

Quindi, ricapitolando: Leao marcatore plus, Dybala over 0,5 tiri in porta plus e Saelemaekers over 0,5 tiri in porta plus, su GoldBet hanno un valore di 7,78 volte la posta.