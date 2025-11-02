Pronostici Manchester City-Bournemouth: marcatore e tiri in porta

Manchester City-Bournemouth, i pronostici del match: dal possibile marcatore ai tiratori dell’incontro, le opzioni sul tavolo

Una delle sfide più attese della domenica di Premier è sicuramente l’incontro che metterà uno contro l’altra il Manchester City di Pep Guardiola e il Bournemouth delle meraviglie di Iraola. Incrocio che si preannuncia scoppiettante e denso di contenuti sia sotto il profilo tecnico che dal lato agonistico.

Per quanto riguarda i possibili marcatori del match, però, il passaggio più o meno obbligato porta diretti ad Erling Haaland. L’alfiere norvegese ha dalla sua un bottino di undici gol stagionali in Premier League messe a referto che hanno propiziato un XG pari all’8,92 (con un tasso di conversione Goal/XG del 2,08). Benché i rossoneri non siano affatto una squadra vulnerabile dalla cintola in giù, il bomber di Guardiola ha gli argomenti giusti per far saltare il banco anche questa volta.

Manchester City-Bournemouth: la scelta come possibili tiratori

Un profilo sul quale accendere la luce dei riflettori è sicuramente quello di Eli Kroupi. Vero e proprio jolly di Iraola, il francese si sta rendendo protagonista di un inizio di stagione assolutamente esaltante. Autore di quattro gol nei soli 166 minuti di gioco messi a referto, il classe 2006 è reduce da una prova assolutamente convincente contro il Leeds nella quale ha è riuscito a scagliare ben tre conclusioni nello specchio di porta avversario.

Personalità e intraprendenza di certo non mancano all’ex Lorient che dovrebbe inquadrare la porta difesa da Donnarumma almeno una volta. Sull’altro versante, risulta piuttosto complicato non ‘affidarsi’ anche a questa volta a calciatori dalla classe e dal talento di Bernardo Silva e Reijnders.

L’olandese ha tentato complessivamente diciannove conclusioni, cinque delle quali indirizzate nello specchio: quando alza i giri del motore, riesce a sbloccare una manovra spesso ingolfata. Il portoghese è chiamato invece a salire in cattedra per riscattare una prima parte di stagione sostanzialmente in ombra: per entrambi l’opzione Over 0,5 tiri in porta sembra contemperare queste esigenze.

Haaland marcatore plus; Reijnders, Silva e Kroupi Over 0,5 tiro in porta in plus si trovano complessivamente a quota 6,84.