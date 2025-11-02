Pronostici Betis-Maiorca: marcatore e tiri in porta

Betis-Maiorca, il pronostico relativo al marcatore e ai possibili tiratori del match

Volontà di riscattare la brutta sconfitta contro l’Atletico Madrid unita al desiderio di non perdere il treno dei posti europei. Il Betis di Pellegrini ospita a La Cartuja il Maiorca in una sfida molto importante per il cammino degli andalusi come hanno ben evidenziato le parole della vigilia del tecnico cileno.

Come accaduto dall’inizio della stagione, anche in questo impegno di campionato il tecnico del Betis opterà per un oculato turnover con il quale ottimizzare le forze in vista dei prossimi impegni. Tra i reparti che non saranno toccati da cambiamenti sostanziali, però, ci sarà sicuramente l’attacco, al centro del quale è pronto a ritagliarsi spazio e occasioni importanti Cucho Hernández.

Grazie ad una facilità nell’andare alla conclusione disarmante – fatto di 30 tiri complessivi, sei dei quali hanno centrato lo specchio di porta avversario – il colombiano ha già trovato il gol in quattro occasioni dall’inizio della stagione. Un fattore sia con le conclusioni dalla medio-lunga distanza che di testa, Hernandez ha grandi chances di inserire il suo nome nel tabellino marcatori.

Betis-Maiorca, i pronostici della sfida: la raffica di tiratori è servita

In uno sviluppo di partita che dovrebbe sostanzialmente arridere ai padroni di casa, il Betis ha tante frecce al proprio arco con cui riuscire a far saltare il banco. Tra queste, è sicuramente degna di considerazione l’opzione che porta ad Antony. Il brasiliano può rendersi pericoloso sia in versione di assist man che in quella di goleador: scegliere una delle due opzioni in alternativa potrebbe dar luce al giusto mix.

Chiudiamo infine il cerchio con un’altra postilla che riguarda i tiratori più papabili dell’incontro. Lista nella quale si inserisce di diritto – per l’estro e la pericolosità mostrata dall’inizio della stagione – un calciatore come Abde che con due gol all’attivo in Liga è uno dei goleador della squadra: l’Over 1,5 di tiri in porta plus rappresenta un buon compromesso.

Cucho marcatore plus; Antony assist o marcatore plus e Abde Over 1,5 tiri in porta plus si trovano complessivamente a quota 13,88 su Goldbet.