I pronostici di domenica 2 novembre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di domenica 2 novembre, in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Eredivisie, Ligue 1 e altri campionati

La domenica di Serie A prende il via come di consueto alle 12:30 con la prima partita che vedrà in campo l’Inter di Chivu ospite dell’Hellas Verona: tre punti alla portata dei nerazzurri che non possono concedersi nuovi passi falsi in ottica Scudetto, contro una squadra che finora non ha mai vinto.

Il big match di giornata è in programma alle 20:45 e mette di fronte Milan e Roma che hanno iniziato molto bene il campionato. La squadra di Gasperini fa affidamento soprattutto sulla difesa, e visto che anche Allegri è sempre molto attento alla fase di non possesso palla è lecito aspettarsi una partita sì con almeno un gol per squadra ma senza particolari goleade. Ecco perché la soluzione potrebbe essere il multigol casa 1-2 + multigol ospite 1-2.

I pronostici sulle altre partite

Nella Liga spagnola il Barcellona dopo la sconfitta nel “Clasico” contro il Real Madrid proverà a tornare subito alla vittoria, e il malcapitato Elche rischia di subire una delle classiche goleade della squadra allenata da Flick. Altri due over 2,5 altamente probabili sono Manchester City-Bournemouth in Premier League e Rennes-Strasburgo in Ligue 1.

Tra le partite da almeno un gol per squadra occhio invece a Colonia-Amburgo e Wolfsburg-Hoffenheim di Bundesliga e Brest-Lione di Ligue 1.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 2 + OVER 1,5 in Verona-Inter, Serie A, ore 12:30

Vincenti

NEWCASTLE (in West Ham-Newcastle, Premier League, ore 15:00)

(in West Ham-Newcastle, ore 15:00) LENS (in Lens-Lorient, Ligue 1, ore 17:15)

(in Lens-Lorient, ore 17:15) REAL BETIS (in Real Betis-Maiorca, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Manchester City-Bournemouth , Premier League, ore 17:30

, Premier League, ore 17:30 Barcellona-Elche , Liga, ore 18:30

, Liga, ore 18:30 Rennes-Strasburgo, Ligue 1, ore 15:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Colonia-Amburgo , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 Brest-Lione , Ligue 1, ore 20:45

, Ligue 1, ore 20:45 Wolfsburg-Hoffenheim, Bundesliga, ore 17:30

Comparazione quota totale (gol + over): 17.87 GOLDBET ; 17.17 SNAI; 17.87 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• MULTIGOL 1-2 CASA + MULTIGOL 1-2 OSPITE in Milan-Roma, Serie A, ore 20:45