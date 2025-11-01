Pronostico Udinese-Atalanta: un digiuno che dura dal 2017

Udinese-Atalanta è una partita della decima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

L’Atalanta si è ammalata di “pareggite”. Nel turno infrasettimanale i nerazzurri hanno collezionato un’altra “x”, la quinta di fila nonché la quinta consecutiva in campionato. Non sa più vincere la squadra di Ivan Juric: in Serie A non lo fa addirittura dallo scorso 21 settembre (0-3 a Torino), mentre l’ultimo successo tra le mura amiche risale ad un mese e mezzo fa.

L’1-1 di martedì scorso contro un Milan in salute ed in lotta per i primi posti non è da buttare ma adesso i cosiddetti nulla di fatto cominciano a diventare davvero troppi per una Dea che si sta allontanando progressivamente dalle posizioni che contano. Dopo nove giornate – nel momento in cui scriviamo non conosciamo ancora il risultato della Lazio, che potrebbe aver sorpassato l’Atalanta – gli orobici sono noni in classifica, dietro a Como, Bologna e Cremonese. E la zona Champions dista cinque lunghezze.

Se da un lato la difesa sta rispondendo presente (soltanto 7 gol subiti), dall’altro l’attacco è diventato meno prolifico: l’ultima volta che la Dea ha segnato più di un gol nell’arco dei 90 minuti – almeno per quanto riguarda il campionato – è stato proprio contro il Torino a settembre. Juric, non esente da critiche, si aspetta un cambio di passo a cominciare dalla sfida con l’Udinese al Bluenergy Stadium. In settimana si è interrotta la striscia positiva dei friulani: dopo due pareggi e una vittoria i bianconeri si sono arresi 3-1 ad una Juventus affamata di successi e motivata dal cambio di allenatore. Una sconfitta tutto sommato “accettabile”, tenendo conto che la classifica dell’Udinese rimane positiva: i friulani sono momentaneamente decimi, a +8 sulla zona retrocessione.

Il pronostico

Quote sbilanciate a favore dell’Atalanta ma probabilmente i bookmaker sono stati condizionati anche dal fatto che l’ultimo successo dell’Udinese sulla Dea risalga al lontano 2017. La squadra di Juric non sta brillando ma dovrebbe riuscire di nuovo portare via punti da Udine in una gara in cui entrambe verosimilmente andranno a segno: solamente in un’occasione i friulani sono rimasti a secco di gol da quando è cominciata la stagione.

Le probabili formazioni di Udinese-Atalanta

UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Buksa.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Zalewski; Samardzic, Lookman; Krstovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2