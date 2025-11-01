Pronostico Cremonese-Juventus: esordio pieno di insidie per Spalletti

Cremonese-Juventus è una partita valida per la decima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

A Cremona andrà in scena la prima di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus. I bianconeri, dopo aver esonerato Igor Tudor – fatale, per il tecnico croato, la sconfitta di domenica scorsa con la Lazio – hanno puntato sull’esperienza ma soprattutto sulla voglia di riscatto dell’allenatore toscano, desideroso di voltare pagina dopo l’esperienza negativa alla guida della nazionale italiana.

Da Spalletti ci si aspetta ovviamente grande discontinuità rispetto ai suoi predecessori, non soltanto dal punto di vista tattico (sembra scontato, a tal proposito, il ritorno alla difesa a quattro). Il principale artefice del terzo scudetto del Napoli, tuttavia, avrà bisogno di tempo per trasferire le sue idee e “stravolgere” una Juve che in questa prima parte di stagione ha deluso nonostante il mercato ambizioso fatto in estate. Un significativo cambio di marcia, in ogni caso, si è visto nel turno infrasettimanale con il tecnico ad interim Brambilla al timone: una motivatissima Signora è tornata alla vittoria dopo oltre un mese battendo 3-1 l’Udinese al termine di una prestazione convincente, in particolar modo sul piano offensivo (tante azioni create rispetto alle precedenti partite, come dimostrano i 25 tiri totali e i 3,17 xG creati).

Spalletti, dunque, esordirà contro quella che, fra le cosiddette “piccole”, finora ha fatto meglio. La Cremonese è la vera rivelazione, se vogliamo, delle prime nove giornate di campionato.

Fa un po’ impressione vedere i grigiorossi lassù, all’ottavo posto e con un bottino di 14 punti. I lombardi nel turno infrasettimanale hanno gioito per la prima volta da agosto andando a vincere su un campo complicato come Marassi e rendendo le cose difficili ad una diretta concorrente per la salvezza come il Genoa, affossato da una doppietta di Bonazzoli (0-2). Il campionato è lungo ma di questo passo, l’obiettivo potrebbe essere raggiunto molto prima del previsto.

Come vedere Cremonese-Juventus in diretta tv e in streaming

Cremonese-Juventus è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Zini” di Cremona e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Cremonese-Juventus anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Spalletti vorrà certamente ben figurare all’esordio con la Juventus, sebbene sia appena sbarcato a Torino. Non sarà una passeggiata, però, la sfida con una Cremonese in fiducia e soprattutto senza problemi di classifica: è assai probabile che i grigiorossi, in gol da cinque gare di fila, riescano a segnare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Cremonese-Juventus

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani; Bonazzoli, Vardy.

JUVENTUS (3-4-1-2): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao; Yildiz, Vlahovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2