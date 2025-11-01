Pronostico Betis-Maiorca: ristabilite le gerarchie dopo il passo falso

Betis-Maiorca è una gara dell’undicesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Negli ultimi cinque scontri diretti che ci sono stati tra Betis e Maiorca, in quattro occasioni sono stati i biancoverdi a vincere la partita. E, l’unica vittoria che gli ospiti sono riusciti a piazzare è datata lo scorso anno, sul campo appunto nel quale si giocherà domenica sera.

Ristabilite immediatamente le gerarchie nel match di ritorno, e andando a vedere la classifica del campionato spagnolo che di fatto mette in evidenza quelli che sono i valori delle due squadre, non possiamo che confermare quello che è il trend tra Betis e Maiorca. C’è una squadra, quella di casa, che ha tutte le carte in regola non solo per vincere questo match ma anche per cercare di prendersi un posto nella prossima Champions League tramite il campionato, ce n’è un’altra, quella ospite, che invece deve pensare solamente a salvarsi. Il momento del Maiorca, dopo un avvio sicuramente molto negativo, è sorridente. Parliamo di una formazione che ha piazzato – oltre al passaggio del turno semplice in Coppa del Re contro una squadra di categoria inferiore – tre risultati positivi nelle ultime cinque gare. Ma nonostante questo i tre punti per il Betis sono quasi assicurati.

Come vedere Betis-Maiorca in diretta tv e streaming

La sfida Betis-Maiorca, gara valida per l’undicesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Quota altissima per la vittoria del Betis che non si vuole fermare e vuole rimanere lì, in alto, sperando anche alla fine della stagione di prendersi un posto nella prossima Champions League. Quindi non bisogna cercare altro, basta e avanza dire che gli uomini di Pellegrini si prenderanno i tre punti.

Le probabili formazioni di Betis-Maiorca

BETIS (4-2-3-1): Lopez; Bellerin, Bartra, Natan, Rodriguez; Amrabat, Roca; Antony, Fornals, Ezzalzouli; Cucho Hernadez.

MAIORCA (4-2-3-1): Roman; Maffeo, Valjent, Raillo, Mojica; Morlanes, Samu Costa; Joseph, Darder, Virgili; Muriqi.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 3-1