Pronostico Barcellona-Elche: goleada per dimenticare il Clasico

Barcellona-Elche è una gara dell’undicesima giornata della Liga e si gioca domenica: dove vederla, formazioni, pronostico

Dimenticare il Clasico e cercare di mantenere, nella peggiore delle ipotesi, le distanze invariate. Il Barcellona di Flick, nella Liga, vive un momento un poco complicato. Ma la gara contro l’Elche, che oggettivamente non ha cosa chiedere a questa partita, arriva nel momento migliore.

Ovvio, l’avvio degli ospiti è andato oltre le migliori previsioni quindi in generale ai catalani sarebbe potuto capitare un match magari più agevole. Però sappiamo benissimo che il valore del Barcellona è altissimo, nonostante le assenze che ci saranno ancora per il tecnico tedesco che dopo il turno di squalifica tornerà anche a sedersi sulla panchina. Tre sconfitte nelle ultime cinque gare tra campionato e Champions League sono un bottino misero per i campioni in carica che hanno sofferto tantissimo anche contro il Girona in campionato (la vittoria è arrivata in pieno recupero con un gol di Araujo che è stato mandato a fare il centravanti) ed è anche per questo che tutti si aspettano una reazione.

In parte qualcosa si è visto al Bernabeu, ma alla fine dei 90minuti per le occasioni create e anche per il rigore sbagliato da Mbappé, il Real Madrid ha oggettivamente meritato la vittoria. In casa Barcellona non è stata sicuramente una settimana semplice, ma i valori – anche caratteriali – non sono in discussione. In tutto questo anche per l’Elche poteva capitare il Barcellona in un momento diverso della propria stagione. Affrontarli adesso, con il dente avvelenato che si ritrovano, non è proprio il massimo.

Come vedere Barcellona-Elche in diretta tv e streaming

La sfida Barcellona-Elche, gara valida per l’undicesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Potrebbe anche dilagare il Barcellona. La cattiveria che si vedrà in campo farà capire anche come questa squadra sta attraversando il momento negativo. Impensabile che gli uomini di Flick possano perdere altri punti rispetto al Real Madrid. Quindi vittoria importante, dentro una gara che sicuramente regalerà almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Barcellona-Elche

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Kounde, Cubarsì, Garcia, Balde; De Jong, Casado; Yamal, Lopez, Rashford; Ferran Torres.

ELCHE (3-5-2): Pena; Affengruber, Bigas, Petrot; Valera, Febas, Aguado, Neto, Nunez; Mir, Andre Silva.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 4-1