Pronostici Verona-Inter: marcatore, tiri in porta e ammoniti

Verona-Inter, il pronostico sul possibile marcatore, i tiratori e gli ammoniti del match: ecco tutte le dritte sul tavolo

Metabolizzata la sconfitta di Napoli grazie al successo ottenuto contro la Fiorentina, il percorso dell’Inter di Christian Chivu fa tappa al “Bentegodi” di Verona. Capaci di fermare la Juventus, gli scaligeri tra le mura amiche sanno come rendersi pericolosi benché non partano con i favori del pronostico.

La produzione offensiva dei nerazzurri è tale da prendere in considerazione almeno un attaccante dell’Inter come possibile marcatore. Con Lautaro Martinez pronto a circumnavigare l’area di rigore per ritagliarsi spazi importanti, sarà Bonny il calciatore chiamato ad attaccare con veemenza la profondità. L’ex Parma ha già trovato il bersaglio grosso in tre occasioni in Serie A dimostrando un feeling con il gol di tutto rispetto.

Un fattore sia di piede che di testa, Bonny ha tante frecce al suo arco: non imperforabile soprattutto se colpita dalle corsie esterne, la retroguardia dell’Hellas difficilmente riuscirà a frenarne la verve realizzativa.

Verona-Inter, raffica di tiratori e ammoniti: ecco le quote

In ottica tiratori, occhio al fattore Sucic. Dopo la splendida rete messa a segno contro la Fiorentina, il tuttocampista dell’Inter ha tutte le carte in regola per rendersi pericoloso anche al “Bentegodi”. Le sei conclusioni in campionato – tre delle quali indirizzate nello specchio di porta – e una percentuale di Gol/XG pari allo 0,78 sono temi che autorizzano a prendere in considerazione almeno un Over 0,5.

Un discorso analogo si può fare anche per Barella. L’ex Cagliari vede la porta avversaria con una facilità impressionante, merito anche di un tiro dalla media-lunga distanza particolarmente intrigante. Se i padroni di casa dovessero decidere di arretrare il proprio baricentro, le conclusioni dai 25 metri potrebbero rivelarsi dei fattori importanti. Sul fronte opposto, invece, fari puntati su Orban, il bomber al quale l’Hellas si affida sia come boa per far salire la squadra che come alfiere in zona calda.

Aprendo il capitolo ammoniti, il riferimento a Gagliardini non può essere casuale. L’ex Inter sentirà la partita in modo particolare visti i suoi trascorsi; ammonito già in tre occasioni, il centrocampista dell’Hellas Verona – con il ‘traffico’ in mediana che sarà chiamato a sbrogliare – potrebbe servire il pokerissimo.

Un altro nome sul quale ragionare è infine quello di Frese. Benché sia stato ammonito ‘solo’ una volta dall’inizio della stagione, l’esterno di Zanetti è uno dei calciatori dell’Hellas con il maggior numero di tackles all’attivo (ben 28). Un cliente scomodissimo come Dumfries dovrebbe stimolare qualche intervento al limite: il giallo sembra essere all’orizzonte.

Bonny marcatore plus; Sucic, Orban e Barella Over 0,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 12,99 su Goldbet.

Frese e Gagliardini ammoniti plus si trovano invece a quota 11,84 su Goldbet.