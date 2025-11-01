I pronostici di sabato 1 novembre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di sabato 1 novembre, in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Eredivisie, Ligue 1 e altri campionati

La Serie A torna in campo dopo il turno infrasettimanale e i riflettori sono puntati inevitabilmente sull’esordio sulla panchina della Juventus di Luciano Spalletti. I bianconeri dopo l’esonero di Tudor sono tornati nel frattempo alla vittoria contro l’Udinese e ora cercano continuità affrontando in trasferta una delle sorprese di questo campionato, la Cremonese di Davide Nicola.

Il Napoli campione d’Italia e attuale capolista con la Roma ha un impegno probante con il Como di Fabregas: a Lecce è servita un po’ di fortuna e la bravura di Milinkovic-Savic per fare i tre punti, stavolta servirà qualcosa in più. Il terzo anticipo è quello tra Udinese e Atalanta. La squadra di Juric, seppur ancora imbattuta in campionato, non sta brillando ma dovrebbe riuscire di nuovo portare via punti da Udine in una gara in cui entrambe verosimilmente andranno a segno: solamente in un’occasione i friulani sono rimasti a secco di gol da quando è cominciata la stagione.

I pronostici sulle altre partite

Terminata la due giorni di DFB-Pokal, la coppa nazionale, in Germania l’attenzione si focalizza di nuovo sulla Bundesliga e riparte ufficialmente la caccia al Bayern Monaco. I bavaresi stanno facendo, come spesso capita a queste latitudini, un campionato a parte. Ma, oltre al Borussia Dortmund, ci sono altre due squadre che provano faticosamente a tenere il passo della velocissima capolista: stiamo parlando del Lipsia e dello Stoccarda

La nona giornata ci regala proprio l’intrigante sfida tra gli uomini di Ole Werner e quelli di Sebastian Hoeness, entrambi reduci dagli impegni di Coppa di Germania. Con ogni probabilità sarà un match da almeno un gol per parte e più di due complessivi.

Vittorie casalinghe probabili per PSG, Atletico Madrid e Villarreal. Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio a Monaco-Paris Fc, Bayern Monaco-Bayer Leverkusen e Real Madrid-Valencia. Promettono almeno un gol per squadra Lipsia-Stoccarda e Liverpool-Aston Villa.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in Cremonese-Juventus, Serie A, ore 20:45

Vincenti

PSG (in PSG-Nizza, Ligue 1, ore 17:00)

(in PSG-Nizza, ore 17:00) ATLETICO MADRID (in Atletico Madrid-Siviglia, Liga, ore 16:15)

(in Atletico Madrid-Siviglia, ore 16:15) VILLARREAL (in Villarreal-Rayo Vallecano, Liga, ore 14:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Monaco-Paris Fc , Ligue 1, ore 19:00

, Ligue 1, ore 19:00 Bayern Monaco-Bayer Leverkusen , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 Real Madrid-Valencia, Liga, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Lipsia-Stoccarda , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 Liverpool-Aston Villa , Premier League, ore 21:00

, Premier League, ore 21:00 Napoli-Como, Serie A, ore 18:00

Comparazione quota totale (gol + over): 10.41 GOLDBET ; 10.97 SNAI; 10.41 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Auxerre-Marsiglia, Ligue 1, ore 21:05