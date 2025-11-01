I pronostici di sabato 1 novembre: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di sabato 1 novembre, in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga, Eredivisie, Ligue 1 e altri campionati
La Serie A torna in campo dopo il turno infrasettimanale e i riflettori sono puntati inevitabilmente sull’esordio sulla panchina della Juventus di Luciano Spalletti. I bianconeri dopo l’esonero di Tudor sono tornati nel frattempo alla vittoria contro l’Udinese e ora cercano continuità affrontando in trasferta una delle sorprese di questo campionato, la Cremonese di Davide Nicola.
Il Napoli campione d’Italia e attuale capolista con la Roma ha un impegno probante con il Como di Fabregas: a Lecce è servita un po’ di fortuna e la bravura di Milinkovic-Savic per fare i tre punti, stavolta servirà qualcosa in più. Il terzo anticipo è quello tra Udinese e Atalanta. La squadra di Juric, seppur ancora imbattuta in campionato, non sta brillando ma dovrebbe riuscire di nuovo portare via punti da Udine in una gara in cui entrambe verosimilmente andranno a segno: solamente in un’occasione i friulani sono rimasti a secco di gol da quando è cominciata la stagione.
I pronostici sulle altre partite
Terminata la due giorni di DFB-Pokal, la coppa nazionale, in Germania l’attenzione si focalizza di nuovo sulla Bundesliga e riparte ufficialmente la caccia al Bayern Monaco. I bavaresi stanno facendo, come spesso capita a queste latitudini, un campionato a parte. Ma, oltre al Borussia Dortmund, ci sono altre due squadre che provano faticosamente a tenere il passo della velocissima capolista: stiamo parlando del Lipsia e dello Stoccarda
La nona giornata ci regala proprio l’intrigante sfida tra gli uomini di Ole Werner e quelli di Sebastian Hoeness, entrambi reduci dagli impegni di Coppa di Germania. Con ogni probabilità sarà un match da almeno un gol per parte e più di due complessivi.
Vittorie casalinghe probabili per PSG, Atletico Madrid e Villarreal. Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio a Monaco-Paris Fc, Bayern Monaco-Bayer Leverkusen e Real Madrid-Valencia. Promettono almeno un gol per squadra Lipsia-Stoccarda e Liverpool-Aston Villa.
Pronostici: la scelta del Veggente
• X2 + OVER 1,5 in Cremonese-Juventus, Serie A, ore 20:45
Vincenti
- PSG (in PSG-Nizza, Ligue 1, ore 17:00)
- ATLETICO MADRID (in Atletico Madrid-Siviglia, Liga, ore 16:15)
- VILLARREAL (in Villarreal-Rayo Vallecano, Liga, ore 14:00)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Monaco-Paris Fc, Ligue 1, ore 19:00
- Bayern Monaco-Bayer Leverkusen, Bundesliga, ore 15:30
- Real Madrid-Valencia, Liga, ore 21:00
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Lipsia-Stoccarda, Bundesliga, ore 15:30
- Liverpool-Aston Villa, Premier League, ore 21:00
- Napoli-Como, Serie A, ore 18:00
Comparazione quota totale (gol + over): 10.41 GOLDBET ; 10.97 SNAI; 10.41 LOTTOMATICA
Il “clamoroso”
• 2 + GOL in Auxerre-Marsiglia, Ligue 1, ore 21:05