Pronostico Fulham-Wolverhampton: crisi infinita e finale scritto

Fulham-Wolverhampton è una partita della decima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Crisi infinita. Sottolineata anche nella gara di EFL Cup. Il Fulham, contro il Wycombe, ha avuto la meglio solamente ai rigori. Una partita che si stava trasformando in tragedia per i bianconeri di Londra che solamente con la fortuna che esce fuori dai tiri dagli undici metri hanno superato il turno.

Turno che invece non ha superato il Wolverhampton, eliminato dal Chelsea. Il quattro a tre finale a favore dei Blues è maturato solamente alla fine, quando non c’era più il tempo di pensare alla rimonta, quindi non si pensasse che siano arrivato segnali di ripresa. No, non ne sono arrivati. Due squadre quindi in piena crisi, di gioco e di risultato, che non vedono proprio la fine di questo periodo. E allora come finisce questa partita? Nella crisi, come potete leggere nel titolo di questo articolo, abbiamo trovato quella che ci pare possa essere realmente una certezza.

Se negli anni passati, e parliamo di cinque-sei, quando si incontravano queste due formazioni le emozioni venivano con il contagocce, si è tutto ribaltato in quelli che sono stati gli ultimi cinque confronti. Infatti, in questo arco di tempo, entrambe nei match hanno trovato la via della rete. E siccome qui o si vince o si rischia veramente di rimanere impantanati nelle sabbie mobili della classifica, crediamo fortemente che ci saranno meno tatticismi e molta voglia di trovare la gioia. E questo significa solamente una cosa.

Come vedere Fulham-Wolverhampton in diretta tv e in streaming

La sfida Fulham-Wolverhampton è in programma sabato alle 16. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.40 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL è quotato invece a 1.95 su GoldBet e Lottomatica e 1.95 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

A differenza della classifica, dei numeri che rimandano indietro due squadre che non segnano tanto, crediamo che questa partita per una delle due possa essere quella della svolta. O magari non lo sarà, qualora dovesse finire in pareggio. Ma quello che crediamo, per quanto vi abbiamo raccontato prima nella nostra lettura, è che entrambe troveranno la via della rete.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Fulham-Wolverhampton

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Castagne, Diop, Bassey, Sessegnon; Lukic, Berge; Traore, King, Iwobi; Kevin.

WOLVERHAMPTON (4-3-3): Johstone; Tchatchoua, Bueno, Krejci, Bueno; Munetsi, Andre, Joao Gomes; Arias, Larsen, Hwang.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1