Pronostici Serie B 1 novembre: una vittoria per scacciare la crisi

Serie B, in casa Palermo si può parlare di vera e propria crisi: la classifica arride ancora ai rosanero ma bisogna cambiare subito marcia.

Il risultato che ha fatto più rumore nel turno infrasettimanale è stato il crollo del Palermo nel big match contro il Monza. Davanti ai 26mila del “Barbera” i rosanero sono stati spazzati via dai brianzoli (0-3), incassando la sconfitta peggiore della stagione. La superiorità della squadra di Paolo Bianco è apparsa abbastanza netta: un dominio confermato anche dai numeri, mentre gli uomini di Pippo Inzaghi hanno offerto una prestazione scialba, in continuità con quelle precedenti. E non sono stati capaci di costruire importanti occasioni da gol.

Per il Palermo è la seconda sconfitta consecutiva dopo quella con il Catanzaro e da metà settembre i siciliani hanno battuto esclusivamente lo Spezia (appena una vittoria nelle ultime sei giornate).

Un rendimento preoccupante per una delle corazzate di questa Serie B, chiamata a voltare pagina contro il neopromosso Pescara per non perdere ulteriore terreno nei confronti delle prime due: fortunatamente per Inzaghi e i suoi uomini il Modena capolista non ha preso il largo nel turno infrasettimanale e, nonostante il disastro con il Monza, il Palermo è rimasto a -4 dal secondo posto.

Il Pescara, invece, si ritrova in zona playout: martedì scorso la squadra di Vincenzo Vivarini ha collezionato un altro pareggio, il terzo di fila, impattando con l’Avellino (1-1). Gli abruzzesi non hanno più gioito dopo la goleada rifilata all’Empoli ormai un mese e mezzo fa ed in questo turno dovranno fare i conti con la voglia di riscatto di un Palermo che non ha praticamente alternative alla vittoria e che è pronto ad approfittare delle conclamate difficoltà del Pescara lontano dal proprio pubblico (peggior rendimento esterno per il Delfino).

Le previsioni sulle altre partite

I tre punti mancano da oltre un mese anche in casa Avellino: reduci dall’1-1 con il Pescara, gli irpini affrontano una Reggiana in salute, che ha vinto tre delle ultime quattro partite e che arriva in Campania rinvigorita dal successo nel derby con la capolista Modena (cugini abbattuti grazie ad una rete di Bozzolan nel primo tempo).

Il Padova, dopo un inizio sottotono, oggi è a un solo punto dalla zona playoff: contro il Sudtirol, che non vince da cinque turni ed ha perso le ultime due, la squadra di Matteo Andreoletti sembra avere qualche chance in più di portare via punti, considerando pure che ha perso solo in un’occasione davanti ai suoi tifosi. Si profila in ogni caso un match molto teso e per larghi tratti bloccato.

Sta provando a riacquisire fiducia l’Empoli dopo il cambio in panchina (via Pagliuca, dentro Dionisi). Martedì la formazione toscana si è divisa la posta in palio con la Sampdoria (1-1) e contro la Virtus Entella, presa a pallate in settimana dal Frosinone, ipotizziamo un altro risultato positivo. Chiudiamo con Carrarese-Frosinone, due squadre che stanno bene e che difatti occupano rispettivamente l’ottavo ed il quarto posto in classifica: non sarebbe una sorpresa se andassero a segno entrambe.

Serie B: possibili vincenti

Padova o pareggio (in Padova-Sudtirol)

Palermo (in Palermo-Pescara)

Empoli o pareggio (in Virtus Entella-Empoli)

Le partite da almeno due gol complessivi

Palermo-Pescara

Avellino-Reggiana

Serie B: la partita da almeno un gol per parte

Carrarese-Frosinone

La partita da meno di tre gol complessivi

Padova-Sudtirol

Comparazione quote

La vittoria del Palermo è quotata a 1.37 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Carrarese-Frosinone è quotato invece a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Snai.

