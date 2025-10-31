I pronostici di venerdì 31 ottobre: Liga, Bundesliga, Eredivisie e Saudi Pro League

I pronostici di venerdì 31 ottobre, ci sono gli anticipi di Liga, Bundesliga, Eredivisie, in campo anche Saudi Pro League e altri campionati

L’anticipo del venerdì di Liga mette di fronte il Getafe decimo a soli due punti dalla zona Europa e il Girona ultimo in classifica con 7 punti, la metà di quelli degli Azulones. Situazioni diametralmente opposte nella sfida che apre l’undicesima giornata della Liga, a pochi giorni dal turno di Coppa del Re. Il Getafe ha vinto 11-0 la gara con il modestissimo Inter Valdemoro.

Il Girona, al contrario, ha avuto bisogno dei supplementari per piegare i dilettanti del Constancia. I catalani sono migliorati rispetto al disastroso avvio ma sono ancora troppo discontinui per poter pensare di abbandonare velocemnte la zona rossa.

Paradossalmente il Getafe ha vinto più partite in trasferta che in casa ma davanti ai propri tifosi gli Azulones sono decisamente più solidi, avendo subito a malapena tre gol. Non si profila, dunque, un match spettacolare: il Girona, ancora a secco di vittorie lontano da Montilivi, farà molta fatica a scardinare la difesa della squadra di Bordalas, sempre brillante in fase di non possesso.

I pronostici sulle altre partite

Al Borussia Dortmund sono serviti i rigori, martedì scorso, per uscire indenne da Francoforte e staccare così il pass per gli ottavi di finale della Coppa di Germania. Si è trattato del terzo risultato utile consecutivo per gli uomini di Niko Kovac, risollevatisi alla grande dopo la prima (e finora unica) sconfitta stagionale contro il Bayern Monaco.

Con 20 gol subiti in otto turni di campionato, quella dell’Augsburg è la peggior difesa del torneo. Di contro, i bavaresi trovano la via del gol con una certa facilità per essere una piccola: paradossamente vantano il miglior attacco (12 reti) tra le squadre che occupano gli ultimi dieci posti della classifica. Numeri che ci consentono di ipotizzare un match prolifico con il Borussia Dortmund, da più di due complessivi.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 1-2 CASA + MULTIGOL 0-1 OSPITE in Getafe-Girona, Liga, ore 21:00

Vincenti

AL HILAL (in Al Hilal-Al Shabab, Saudi Pro League, ore 15:50)

(in Al Hilal-Al Shabab, ore 15:50) PSV (in PSV-Fortuna Sittard, Eredivisie, ore 20:00)

(in PSV-Fortuna Sittard, ore 20:00) BORUSSIA DORTMUND (in Augsburg-Borussia Dortmund, Bundesliga, ore 20:30)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Sporting CP-Alverca , Primeira Liga, ore 21:15

, Primeira Liga, ore 21:15 FC Den Bosch-De Graafschap , Eerste Divisie , ore 20:00

, , ore 20:00 PSV-Fortuna Sittard, Eredivisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Al Ettifaq-Al Hazm , Saudi Pro League, ore 18:30

, Saudi Pro League, ore 18:30 Augsburg-Borussia Dortmund, Bundesliga, ore 20:30

Comparazione quota totale (gol + over): 5.92 GOLDBET ; 5.79 SNAI; 5.92 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Getafe-Girona, Liga, ore 20:45

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

I pronostici di lunedì 27 ottobre: Liga, Super Liga, Primeira Liga e altri campionati