I pronostici del weekend (1-2 novembre): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend, nona giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo per queste big: Inter, Arsenal, Real Madrid e Atletico Madrid, tre punti alla portata anche per il Newcastle in casa del disastroso West Ham che anche dopo il cambio di allenatore non è ancora riuscito a risollevarsi.

Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Liverpool-Aston Villa, Manchester City-Bournemouth, Barcellona-Elche, Lipsia-Stoccarda e PSG-Nizza.

I pronostici sulle altre partite

Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Brighton-Leeds, Tottenham-Chelsea e Nottingham Forest-Manchester United di Premier League, Udinese-Atalanta di Serie A e Monaco-Paris FC di Ligue 1.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

• Liverpool-Aston Villa, Premier League, sabato 21:00

• Manchester City-Bournemouth, Premier League, domenica 17:30

• Barcellona-Elche, Liga, domenica 18:30

• Lipsia-Stoccarda, Bundesliga, sabato 15:30

• PSG-Nizza, Ligue 1, sabato 17:00

Le probabili squadre vincenti: i pronostici

• Inter (in Verona-Inter, Serie A, domenica 12:30)

• Arsenal (in Burnley-Arsenal, Premier League, sabato 16:00)

• Atletico Madrid (in Atletico Madrid-Siviglia, Liga, sabato 16:15)

• Real Madrid (in Real Madrid-Valencia, Liga, sabato 21:00)

• Newcastle (in West Ham-Newcastle, Premier League, domenica 15:00)

Partite da almeno un gol per squadra

• Brighton-Leeds, Premier League, sabato 16:00

• Tottenham-Chelsea, Premier League, sabato 18:30

• Nottingham Forest-Manchester United, Premier League, sabato 16:00

• Udinese-Atalanta, Serie A, sabato 15:00

• Monaco-Paris FC, Ligue 1, sabato 19:00