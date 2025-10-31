I pronostici del weekend (1-2 novembre): Serie A e campionati esteri

I pronostici del weekend, nona giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1
Tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo per queste big: Inter, Arsenal, Real Madrid e Atletico Madrid, tre punti alla portata anche per il Newcastle in casa del disastroso West Ham che anche dopo il cambio di allenatore non è ancora riuscito a risollevarsi.
Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Liverpool-Aston Villa, Manchester City-Bournemouth, Barcellona-Elche, Lipsia-Stoccarda e PSG-Nizza.
I pronostici sulle altre partite
Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Brighton-Leeds, Tottenham-Chelsea e Nottingham Forest-Manchester United di Premier League, Udinese-Atalanta di Serie A e Monaco-Paris FC di Ligue 1.
Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi
Le probabili squadre vincenti: i pronostici
• Arsenal (in Burnley-Arsenal, Premier League, sabato 16:00)
• Atletico Madrid (in Atletico Madrid-Siviglia, Liga, sabato 16:15)
• Newcastle (in West Ham-Newcastle, Premier League, domenica 15:00)
Comparazione quota totale (gol + over): 69.83 GOLDBET ; 67.53 SNAI; 69.83 LOTTOMATICA
Partite da almeno un gol per squadra
• Udinese-Atalanta, Serie A, sabato 15:00
• Monaco-Paris FC, Ligue 1, sabato 19:00