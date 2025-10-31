I pronostici del weekend (1-2 novembre): Serie A e campionati esteri

di

I pronostici del weekend, nona giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

Tornano in campo tutti i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1. Vittorie in arrivo per queste big: Inter, Arsenal, Real Madrid e Atletico Madrid, tre punti alla portata anche per il Newcastle in casa del disastroso West Ham che anche dopo il cambio di allenatore non è ancora riuscito a risollevarsi.

L'allenatore del Liverpool Slot
I pronostici del weekend (1-2 novembre): Serie A e campionati esteri

 

Tra le partite da almeno tre gol complessivi, dando un’occhiata alla variazione delle quote, alle statistiche e agli expected goals delle squadre in questione, occhio a Liverpool-Aston Villa, Manchester City-Bournemouth, Barcellona-Elche, Lipsia-Stoccarda e PSG-Nizza.

I pronostici sulle altre partite

Tra le sfide da almeno un gol per squadra riflettori puntati in particolare su Brighton-Leeds, Tottenham-Chelsea e Nottingham Forest-Manchester United di Premier League, Udinese-Atalanta di Serie A e Monaco-Paris FC di Ligue 1.

Pronostici: le partite da almeno tre gol complessivi

Liverpool-Aston Villa, Premier League, sabato 21:00
Manchester City-Bournemouth, Premier League, domenica 17:30
Barcellona-Elche, Liga, domenica 18:30
Lipsia-Stoccarda, Bundesliga, sabato 15:30
PSG-Nizza, Ligue 1, sabato 17:00
Le probabili squadre vincenti: i pronostici

Inter (in Verona-Inter, Serie A, domenica 12:30)
Arsenal (in Burnley-Arsenal, Premier League, sabato 16:00)
Atletico Madrid (in Atletico Madrid-Siviglia, Liga, sabato 16:15)
Real Madrid (in Real Madrid-Valencia, Liga, sabato 21:00)
Newcastle (in West Ham-Newcastle, Premier League, domenica 15:00)
Partite da almeno un gol per squadra

Brighton-Leeds, Premier League, sabato 16:00
Tottenham-Chelsea, Premier League, sabato 18:30
Nottingham Forest-Manchester United, Premier League, sabato 16:00
Udinese-Atalanta, Serie A, sabato 15:00
Monaco-Paris FC, Ligue 1, sabato 19:00
