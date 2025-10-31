Cremonese-Juventus: marcatore, tiri in porta e ammoniti

Pronostici Cremonese-Juventus: dal possibile marcatore agli ammoniti sul piatto della bilancia, ecco tutte le quote

Prima insidia per la nuova Juve di Luciano Spalletti. Alla ricerca di quella continuità di rendimento dimostratasi una vera e propria chimera in questo primo scorcio di stagione, i bianconeri fanno visita ad una Cremonese assolutamente rinfrancata dalla vittoria con il Genoa.

Pur avendo dalla sua i favori del pronostico, la ‘Vecchia Signora’ dovrà essere brava ad incanalare sin da subito la partita nei binari più congeniali alle proprie caratteristiche facendo leva sul maggior bagaglio tecnico a sua disposizione. Una prestazione caparbia è attesa da Openda, vero e proprio oggetto misterioso di questo primo scorcio di stagione.

Salvo clamorosi colpi di scena, l’ex Lipsia partirà al centro dell’attacco affiancando Dusan Vlahovic. Ancora a secco di gol, Openda vuole ritrovare stimoli e motivazioni per provare a far saltare il banco. L’occasione di sbloccarsi anche da un punto di vista realizzativo sembra essere propizia.

Pronostici Cremonese-Juventus: raffica di tiratori e ammoniti

Ritornerà a giganteggiare nella zona nevralgica del campo Khephren Thuram al quale Spalletti consegnerà le chiavi di un reparto che non può prescindere dai suoi strappi fulminei. Con 15 tiri complessivi – di cui cinque indirizzati nello specchio della porta – il francese è uno dei calciatori più pericolosi dalla cintola in su: è molto probabile che Thuram riesca andare alla conclusione almeno una volta.

Sull’altro versante, fari puntati soprattutto su Vandeputte. Grazie alla sua qualità, il fantasista di Nicola è in grado di disegnare calcio con una facilità disarmante: la Juve ha dimostrato di soffrire e non poco un giocatore con le sue caratteristiche. In sostanza, si tratta di un profilo da prendere assolutamente in considerazione in chiave tiratori così come Conceicao per il quale si potrebbe optare anche per un Over 1,5 tiri in porta.

