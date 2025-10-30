Pronostico Pisa-Lazio: all’Arena Garibaldi finisce sempre così

Pisa-Lazio è una partita della nona giornata di Serie A e si gioca giovedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Contro la Juventus, domenica scorsa, le numerose assenze non hanno impedito alla Lazio di prendersi la terza vittoria stagionale dopo quelle, sicuramente meno prestigiose, con Verona e Genoa. Un gol del croato Basic è bastato alla squadra di Maurizio Sarri per avere la meglio sui bianconeri e provocare indirettamente l’esonero dell’ex Tudor. Ancora una volta la solidità dei biancocelesti ha pagato dividendi: era già accaduto una settimana prima a Bergamo, quando la Lazio era riuscita a resistere agli assalti dell’Atalanta (0-0), portando via un prezioso punto dalla New Balance Arena.

Sarri e i suoi, dunque, stanno superando alla grande questo momento di grande emergenza: i capitolini sono imbattuti dalla sconfitta nel derby con la Roma, circa un mese e mezzo fa; nelle ultime 4 giornate hanno fatto registrare esclusivamente risultati positivi (due vittorie e due pareggi) e ben tre clean sheet.

La classifica, tuttavia, è ancora deficitaria, motivo per cui nel turno infrasettimanale contro il neopromosso Pisa la Lazio cercherà di sfruttare lo slancio del successo con la Juve per mettere in tasca altri tre punti e riavvicinarsi alla zona Europa (attualmente è decima). I toscani non hanno ancora assaporato la gioia della prima vittoria da quando sono tornati in Serie A dopo oltre trent’anni ma, per quanto fatto vedere in campo, avrebbero sicuramente meritato qualcosa in più. Nello scorso fine settimana, infatti, hanno sfiorato un clamoroso successo con il Milan a San Siro (2-2), venendo raggiunti dai rossoneri soltanto nel recupero. Quello del “Meazza” è stato il terzo pareggio dei nerazzurri negli ultimi 4 turni, di cui due (Fiorentina e Verona) si sono conclusi senza gol.

Alberto Gilardino, tecnico del Pisa, contro la Lazio dovrà rinunciare ad Albiol, operato alla mano sinistra. Sulla trequarti, invece, si contenderanno una maglia Moreo e Tramoni. Nessuna novità dall’infermeria per Sarri: rispetto alla Juventus l’unico cambio potrebbe riguardare la presenza dal 1′ di Pellegrini sulla corsia sinistra.

Come vedere Pisa-Lazio in diretta tv e in streaming

Pisa-Lazio è in programma giovedì alle 20:45 all’Arena Garibaldi di Pisa e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Pisa-Lazio anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Il Pisa non avrà ancora vinto ma ha messo in difficoltà diverse big, tra cui Napoli, Atalanta e Milan e contro la Roma ha perso soltanto di misura. Tante potenziali insidie, dunque, per i biancocelesti, chiamati a dare continuità al successo con la Juventus. Non è scontata però la vittoria dei capitolini: spostandoci sul mercato dei gol, ipotizziamo una gara da meno di tre reti totali, una costante quando si gioca all’Arena Garibaldi.

Le probabili formazioni di Pisa-Lazio

PISA (3-5-2): Semper; Caracciolo, Canestrelli, Bonfanti; Touré, Marin, Aebischer, Akinsanmiro, Leris; Moreo, Nzola.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1