Pronostico Getafe-Girona: un punto per allontanare l’esonero

Getafe-Girona è una partita dell’undicesima giornata della Liga e si gioca venerdì alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Getafe decimo a soli due punti dalla zona Europa, Girona ultimi in classifica a quota 7 punti, la metà di quelli degli Azulones. Situazioni diametralmente opposte nella sfida che apre l’undicesima giornata della Liga, a pochi giorni dal turno di Coppa del Re. Per il Getafe la gara con il modestissimo Inter Valdemoro è stata poco più di un allenamento: è finita 11-0 con tanto di tripletta di Juanmi e doppietta dell’ex Roma Borja Mayoral.

Il Girona, al contrario, ha avuto bisogno dei supplementari per piegare i dilettanti del Constancia al termine di una partita dalle mille emozioni (2-3). I catalani hanno indubbiamente fatto dei passi in avanti rispetto al disastroso avvio ma sono ancora troppo discontinui per poter pensare di abbandonare la zona rossa. L’unico successo in dieci giornate resta quello con il Valencia: da allora sono arrivati una sconfitta di misura nel derby con il Barcellona (2-1) e un pirotecnico pareggio con il neopromosso Real Oviedo (3-3). La società, nel frattempo, continua a dare fiducia a Michel, l’allenatore che due stagioni fa firmò l’impresa Champions, ma molto dipenderà dai prossimi risultati. Il Getafe, al contrario, non ha problemi di classifica: prima della goleada di coppa, la squadra di José Bordalas si era imposta 1-0 sull’Athletic Bilbao violando uno stadio caldissimo come il San Mamés e voltando pagina dopo le due sconfitte di fila con Osasuna e Real Madrid. Gli Azulones, al di là di qualche passo falso, stanno dimostrando di essere sul pezzo.

Il pronostico

Paradossalmente il Getafe ha vinto più partite in trasferta che in casa ma davanti ai propri tifosi gli Azulones sono decisamente più solidi, avendo subito a malapena tre gol. Non si profila, dunque, un match spettacolare: il Girona, ancora a secco di vittorie lontano da Montilivi, farà molta fatica a scardinare la difesa della squadra di Bordalas, sempre brillante in fase di non possesso.

Le probabili formazioni di Getafe-Girona

GETAFE (5-3-2): Soria; Femenía, Djené, Iglesias, Duarte, Rico; Mario Martín, Milla, Arambarri; Liso, Borja Mayoral.

GIRONA (4-3-3): Gazzaniga; Arnau, Vitor Reis, Blind, Álex Moreno; Ounahi, Witsel, Iván Martín; Asprilla, Vanat, Joel Roca.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1