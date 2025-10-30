Pronostico Cagliari-Sassuolo: la Sardegna è diventata quasi un tabù

Cagliari-Sassuolo è una partita della nona giornata di Serie A e si gioca giovedì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Scontro salvezza all’Unipol Domus di Cagliari tra due squadre che, per ora, si tengono a debita distanza dalla zona retrocessione. I rossoblù, dopo le due vittorie di fila con Parma e Lecce, hanno tirato il freno a mano: sconfitte con Inter e Bologna e pareggi con Udinese e Verona. Domenica scorsa il pirotecnico 2-2 in casa degli scaligeri, un pari che ha il retrogusto di una vittoria, dal momento che la formazione guidata da Fabio Pisacane era sotto di due gol ad un quarto d’ora dal fischio finale e la sconfitta sembrava ormai inevitabile.

Le reti di Idrissi e Felici – quest’ultima arrivata a tempo scaduto – hanno invece regalato un punto insperato ai sardi, che hanno così evitato quello che sarebbe stato il terzo k.o. nelle ultime quattro giornate.

Sassuolo a secco di gol da due partite

Il Sassuolo, che in classifica ha un punto in più del Cagliari, nello scorso weekend non è riuscito a fermare la Roma di Gian Piero Gasperini, passata al Mapei Stadium grazie ad una rete di Dybala (0-1). Terminata, dunque, la striscia positiva degli emiliani, che prima dell’incontro con i giallorossi avevano totalizzato sette punti in tre giornate (vittorie con Udinese e Verona e pareggio con il Lecce). La squadra di Fabio Grosso è progressivamente calata dal punto di vista offensivo. Tra Lecce e Roma non ha segnato neppure un gol e non ne realizza più di uno nella stessa partita ormai da un mese, dal successo per 3-1 con l’Udinese. Questo non accadeva da un bel po’. L’ultima volta che il Sassuolo è rimasto a secco di gol in tre incontri di fila in Serie A risale a febbraio 2018. Ironia della sorte, la terza sfida i neroverdi la disputarono proprio contro il Cagliari.

Pisacane in difesa quasi certamente dovrà fare a meno del “colosso” Mina: al suo posto toccherà a Ze Pedro. I due punti di riferimento offensivi dei rossoblù, invece, saranno Esposito e Borrelli. Problemi anche per Grosso: si è fatto male Romagna e Berardi è alle prese con un trauma cranico.

Come vedere Cagliari-Sassuolo in diretta tv e in streaming

Cagliari-Sassuolo, in programma giovedì alle 18:30 all’Unipol Domus di Cagliari, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Dopo cinque pareggi di fila il Cagliari si è aggiudicato le ultime tre sfide con il Sassuolo. Bisogna tornare al lontano 2017 per rintracciare l’ultima vittorie degli emiliani in Sardegna. Tabù che i neroverdi potrebbero non riuscire a sfatare neppure stavolta in una gara potenzialmente equilibrata ed in cui con ogni probabilità andranno a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Cagliari-Sassuolo

CAGLIARI (4-4-1-1): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Luperto, Obert; Palestra, Adopo, Prati, Folorunsho; Esposito; Borrelli.

SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Candé, Doig; Vranckx, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1