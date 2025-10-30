Pronostico Brighton-Leeds: c’è una cosa assicurata

Brighton-Leeds è una partita della decima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Cerca riscatto il Brighton dopo due sconfitte di fila tra campionato e Efl Cup. Cerca riscatto contro una squadra che dopo due sconfitte di fila, le solite, nello scorso fine settimana è riuscita a vincere contro il West Ham, una squadra quest’ultima in vera crisi.

Una vittoria preventivata, mai in discussione, che ha ridato un poco di fiato ai Whites che adesso sono lontani dalla zona rossa della classifica. Anche il Brighton lo è, senza dubbio, e questa squadra non avrà problemi a salvarsi. In questo match che aprirà il sabato pomeriggio di Premier League c’è comunque una cosa assicurata, identica a quella successa nell’ultimo incrocio, e molto diversa rispetto a quelli che sono stati gli ultimi risultati che queste due formazioni hanno fatto nel momento in cui si sono incontrate. Sì, di solito non sono stati match ricchi di gol, si segnava con il contagocce, mentre il 2-2 del 2023, giornata numero 27 di Premier League, ha fatto capire che anche Brighton e Leeds possono dare spettacolo.

Crediamo che possa essere così anche nella giornata di sabato, siamo sicuri di questo perché parliamo di due formazioni che in generale, e visto il livello della Premier League, hanno avuto un buon impatto sulla loro stagione e che vorrebbero anche togliersi un bel numero di soddisfazioni. Dove e quando possibile ovviamente e dopo aver raggiunto i rispettivi obiettivi stagionali. E quindi qual è la certezza? Ve la diciamo nel nostro pronostico sotto.

Come vedere Brighton-Leeds in diretta tv e in streaming

La sfida Brighton-Leeds è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Brighton è quotata 1.85 su Lottomatica e GoldBet. Il segno GOL è quotato invece a 1.68 su GoldBet e Lottomatica e 1.65 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Ci pare leggermente favorito il Brighton, che in casa non ha mai perso in stagione, fermando anche squadroni come City e compagnia cantante. Quindi, dentro una gara che i padroni di casa dovrebbero riuscire a portare a casa, ci aspettiamo anche almeno un gol del Leeds. E di conseguenza, certezza questa, almeno tre reti complessive.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Brighton-Leeds

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Dunk, Kadioglu; Baleba, Ayari; Minteh, Rutter, Gomez; Welbeck.

LEEDS (4-3-3): Darlow; Bogle, Rodon, Struijk, Justin; Longstaff, Ampadu, Stach; Aaronson, Calvert-Lewin, Okafor.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1