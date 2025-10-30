Pronostici ammoniti: la doppia del venerdì

Pronostici ammoniti, due calciatori da prendere in estrema considerazione alla voce cartellini gialli

L’undicesima giornata del campionato di Liga spagnola inizia con un match tutt’altro che scontato e che alimenta non poche riflessioni in chiave ammoniti. Il Getafe ospita infatti il Girona in una partita che si preannuncia piuttosto maschia e scorbutica.

Soprattutto il reparto arretrato degli ospiti tende molto spesso ad interpretare in modo troppo ‘maschio’ le direttive di Munoz, essendo impreziosito da diversi interpreti che fanno del senso dell’anticipo uno dei suoi punti di forza. Tra le file del Girona, ad esempio, un calciatore da monitorare con attenzione è sicuramente Vitor Reis che salvo clamorosi colpi di scena sarà schierato al centro della difesa nel solito tandem con Angolo.

Reis ha già ricevuto tre cartellini gialli dall’inizio della stagione – in Liga – e potrebbe trovare un vero e proprio poker. Poco incisivo negli interventi se attaccato a campo aperto, il jolly brasiliano potrebbe rischiare grosso.

Pronostici ammoniti: le due quote del venerdì

Restando sempre su Getafe-Girona, un altro calciatore sul quale accendere le luci dei riflettori è Arambarri. Il centrocampista box to box di Bordalas tende a non tirare mai indietro la gamba (i ventidue tackles ne sono una testimonianza tangibile) e anche se al momento ha solo un cartellino all’attivo, la sensazione è che la sua generale irruenza possa costargli cara.

In generale si affrontano due squadre particolarmente attente ad ingolfare le linee di passaggio avversario con un pressing aggressivo e ben calibrato sui suoi portatori di palla anche con un blocco medio-basso con cui offrire pochi spazi.

Arambarri e Vitor Reis ammoniti plus si trovano complessivamente a quota 11,84 su Goldbet.