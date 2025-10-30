I pronostici di giovedì 30 ottobre: Serie A, Saudi Pro League e altri campionati

I pronostici di giovedì 30 ottobre, si conclude il turno infrasettimanale di Serie A, in campo anche Saudi Pro League e altri campionati

Scontro salvezza all’Unipol Domus di Cagliari tra due squadre che, per ora, si tengono a debita distanza dalla zona retrocessione. I rossoblù, dopo le due vittorie di fila con Parma e Lecce, hanno tirato il freno a mano: sconfitte con Inter e Bologna e pareggi con Udinese e Verona. Domenica scorsa il pirotecnico 2-2 in casa degli scaligeri, un pari che ha il retrogusto di una vittoria, dal momento che la formazione guidata da Fabio Pisacane era sotto di due gol ad un quarto d’ora dal fischio finale e la sconfitta sembrava ormai inevitabile.

Le reti di Idrissi e Felici – quest’ultima arrivata a tempo scaduto – hanno invece regalato un punto insperato ai sardi, che hanno così evitato quello che sarebbe stato il terzo k.o. nelle ultime quattro giornate. Dopo cinque pareggi di fila il Cagliari si è aggiudicato le ultime tre sfide con il Sassuolo. Bisogna tornare al lontano 2017 per rintracciare l’ultima vittorie degli emiliani in Sardegna. Tabù che i neroverdi potrebbero non riuscire a sfatare neppure stavolta in una gara potenzialmente equilibrata ed in cui con ogni probabilità andranno a segno entrambe.

I pronostici sulle altre partite

Contro la Juventus, domenica scorsa, le numerose assenze non hanno impedito alla Lazio di prendersi la terza vittoria stagionale dopo quelle, sicuramente meno prestigiose, con Verona e Genoa. Il Pisa non avrà ancora vinto ma ha messo in difficoltà diverse big, tra cui Napoli, Atalanta e Milan e contro la Roma ha perso soltanto di misura. Tante potenziali insidie, dunque, per i biancocelesti, chiamati a dare continuità al successo con la Juventus. Non è scontata però la vittoria dei capitolini: spostandoci sul mercato dei gol, ipotizziamo una gara da meno di tre reti totali, una costante quando si gioca all’Arena Garibaldi.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 0-1 CASA + MULTIGOL 1-3 OSPITE in Pisa-Lazio, Serie A, ore 20:45

Vincenti

AL AHLI (in Al Ahli-Al Riyadh, Saudi Pro League, ore 18:30)

(in Al Ahli-Al Riyadh, ore 18:30) CAGLIARI O PAREGGIO (in Cagliari-Sassuolo, Serie A, ore 18:30)

(in Cagliari-Sassuolo, ore 18:30) PALMEIRAS (in Palmeiras-Quito, Coppa Libertadores, ore 21:05)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Al Ahli-Al Riyadh , Saudi Pro League, ore 18:30

, Saudi Pro League, ore 18:30 Salisburgo-WSG Swarovski Tirol , Coppa d’Austria , ore 19:00

, , ore 19:00 Al Gharafa-Al Duhail, Qatar Stars League, ore 15:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Cagliari-Sassuolo , Serie A, ore 18:30

, Serie A, ore 18:30 Lugano-Lucerna, Super League Svizzera, ore 20:30

Comparazione quota totale (gol + over): 8.19 GOLDBET ; 8.29 SNAI; 8.19 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Cagliari-Sassuolo, Serie A, ore 18:30

