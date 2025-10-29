Pronostico Racing Club-Flamengo: non è mai successo (e non succederà)

Racing Club-Flamengo è la semifinale di ritorno della Coppa Libertadores: pronostico, formazioni e dove vederla

Il Flamengo gioca per la finale di Coppa Libertadores con la possibilità anche di pareggiare per andare avanti. L’uno a zero che i rossoneri brasiliani hanno conquistato in casa sulla formazione argentina permette di guardare con ottimismo a questo match.

Anche perché solamente la sfortuna, la scorsa settimana, non ha permesso di prendersi un risultato molto più ampio: venti tiri totali, sei in porta contro uno, un dato sugli XG di oltre 2 – rispetto alle 0,27 degli ospiti) e oltre il 70% di possesso palla. Insomma, è stato un dominio netto quello di Jorginho e compagni che hanno pagato oltremodo il mancato cinismo sottoporta. E questo potrebbe anche essere un fattore nel match di ritorno. Almeno secondo quello che dicono tutti, ma noi crediamo invece che una partita indirizzata in questo modo non può regalare chissà quali sorprese.

Anche perché, ed è giusto sottolinearlo, nei cinque scontri diretti che nella storia ci sono stati tra queste due formazioni, il Racing Club non ha mai vinto, almeno nei 90minuti. Una sola volta è successo che gli argentini riuscissero ad avere la meglio – sempre nella stessa manifestazione – e solamente ai calci di rigore dopo un uno a uno nei tempi regolamentari. La qualità, e la maggiore esperienza del Flamengo quindi, potrebbe di nuovo fare la differenza in questo match. Una sfida caldissima, che inoltre, a differenza di quanto successo la scorsa settimana, potrebbe regalare qualche ammonizione in più. Di fatto ci si gioca una stagione intera – sono stati solamente tre i cartellini gialli usciti fuori in Brasile – e quindi la tensione sarà alla stelle. Ci aspettiamo almeno il doppio dei cartellini.