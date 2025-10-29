Pronostico Mainz-Stoccarda: niente rivincita dopo 3 giorni

Mainz-Stoccarda è una partita dei 32esimi di finale di Coppa di Germania: pronostico, formazioni e dove vederla

Mainz e Stoccarda si sono affrontate nello scorso fine settimane in Bundesliga. E hanno avuto la meglio quelli che nel tardo pomeriggio di mercoledì giocheranno in trasferta. No, non c’è una rivincita immediata questa volta.

Lo Stoccarda vuole arrivare in fondo a questa manifestazione, essendo una squadra che di solito cerca di prendersi se possibile qualche trofeo e soprattutto perché problemi di “salvezza” non ne ha. Cosa alla quale, invece, deve pensare il Mainz, adesso terz’ultimo, con un avvio di stagione davvero complicato. I sedici gol presi (terza peggiore difesa del campionato tedesco) sono troppi e in questo modo è difficile, sarà difficile, pensare di potersi prendere la permanenza.

Il fatto quindi che lo Stoccarda sia terzo in classifica, sereno, e mentalmente pronto a pensare al doppio e al triplo impegno, può e sarà un fattore in questo turno di Coppa di Germania. Si sa, questa coppa di solito la vince sempre una delle solite due, o solite tre, quasi sempre è successo così. E tra queste non c’è mai il Mainz, che ha altri pensieri in testa.

Come vedere Mainz-Stoccarda in diretta tv e streaming

Mainz-Stoccarda è in programma mercoledì alle 18:00. Le partite di Coppa di Germania in Italia non hanno nessuna copertura televisiva, quindi non sarà possibile seguirla né in diretta tv e nemmeno in streaming.

Comparazione quote

La vittoria dello Stoccarda è quotata 2.15 su Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.47 su Goldbet e Lottomatica e 1.47 su Snai.

Il pronostico

Per tutto quello che vi abbiamo raccontato prima, crediamo che lo Stoccarda possa riuscire a prendersi vittoria e passaggio del turno. Quota come potete vedere voi stessi altissima. Se uno vuole rischiare di meno andremo sul GOL e sull’Over 2,5, anche in combo.

Le probabili formazioni di Mainz-Stoccarda

MAINZ (3-4-2-1): Riess; Da Costa, Widmer, Hanche-Olsen; Nordin, Sano, Amiri, Mwene; Nebel, Lee; Hollerbach.

STOCCARDA (3-4-2-1): Bredlow; Jaquez, Chabot, Hendriks; Assignon, Chema, Stiller, Mittelstadt; El Khannouss, Tomas; Undav.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2