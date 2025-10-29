Pronostici Pisa-Lazio: marcatore, tiri in porta e ammoniti

Pisa-Lazio, i pronostici sul marcatore, tiratori e possibili ammoniti dell’incontro: ecco tutte le dritte da cerchiare in rosso

Reduce dalla bella vittoria ottenuta contro la Juventus, la Lazio di Maurizio Sarri non vuole smettere di sognare. L’impegno contro il Pisa, però, nasconde non poche insidie per i biancocelesti che saranno chiamate ad affrontare una squadra in grado di fermare sul pareggio il Milan dopo aver spaventato prima il Napoli e poi la Roma.

Nel percorso di crescita dei capitolini un ruolo importante sarà ricoperto anche dalla verve realizzativa di Zaccagni. L’ex Verona è sicuramente in grado di far saltare il banco con la qualità e la tecnica a sua disposizione, convergendo verso il centro per andare alla conclusione con una certa continuità.

Già a segno in due circostanze dall’inizio della stagione con un XG pari a 1,70, l’esterno offensivo della Lazio ha tutte le carte in regola per inquadrare la porta con una certa regolarità trovando anche il gol.

Pisa-Lazio, i pronostici sui tiratori e gli ammoniti dell’incontro

In ottica tiratori sono diversi i nomi da monitorare con attenzione. Tra i tanti, spicca sicuramente quello di Nzola che, nonostante lo scarso minutaggio, in queste prime partite di campionato ha scagliato verso la porta avversaria ben undici conclusioni, due delle quali hanno centrato lo specchio.

In forma strepitosa contro la Juventus, Isaksen vuole nuovamente salire in cattedra. I toscani tendono a concedere molto nel gioco perimetrale in quello che potrebbe essere lo scenario ideale per il danese per accentrarsi e andare alla conclusione. Ipotizzare che il classe 2001 riesca a trovare la porta almeno due volte è un’opzione tanto intrigante quanto verosimile.

Come possibili ammoniti, fari puntati su due profili: da una parte Caracciolo – che nei suoi scivolamenti difensivi sarà chiamato ad occupare le stesse zolle di campo di Zaccagni e che ha dalla sua già due cartellini gialli – dall’altra Guendouzi, mai tenero negli interventi (prova ne sia il fatto che ha dalla sua già tre gialli all’attivo).

Zaccagni marcatore plus; Nzola Over 0,5 tiro in porta plus e Isaksen Over 1,5 tiro in porta plus si trovano complessivamente a quota 19,44 su Goldbet.

Caracciolo e Guendouzi ammoniti plus si trovano invece a quota 14,08.