I pronostici di mercoledì 29 ottobre: Serie A, Ligue 1, Coppa di Germania e Carabao Cup

I pronostici di mercoledì 29 ottobre, continuano i turni infrasettimanali di Serie A e Serie B, in campo anche Coppa di Germania e Carabao Cup
Se la sconfitta onorevole – o se preferite a testa alta – di Madrid aveva in qualche modo rinsaldato la posizione di Igor Tudor, quella rimediata domenica scorsa all’Olimpico contro una Lazio incerottata e priva dei suoi uomini migliori ha fatto precipitare improvvisamente le cose.
In casa Juventus, infatti, si è deciso di dare il benservito al tecnico croato. Massimo Brambilla, attuale allenatore dell’Under-23, prenderà il suo posto ma per ora solo ad interim. Toccherà a lui, quindi, guidare la squadra nella partita con l’Udinese, sfida che i bianconeri devono vincere a tutti i costi per interrompere un digiuno di successi che va avanti ormai da un mese e mezzo.
Negli ultimi sette confronti tra Juventus e Udinese la costante è il “no gol”. L’ultima volta che entrambe sono andate a segno è stato ad agosto 2021, quattro anni fa. Alla luce del momento complicato che sta attraversando la Signora, crediamo che questo trend possa interrompersi: del resto, l’Udinese finora ha sempre trovato la via della rete, eccetto in un’occasione (0-3 contro il Milan). Dopo tre sconfitte consecutive, in ogni caso, un successo della Juve appare altamente probabile.
I pronostici sulle altre partite
In Serie A vittorie interne probabili anche per la Roma e il Como, mentre per over 2,5 e gol è meglio guardare alle altre competizioni in programma oggi. Per le sfide da almeno tre gol complessivi occhio a Lorient-PSG, Arsenal-Brighton e Swansea-Manchester City. Promettono almeno un gol per squadra Nizza-Lille, Liverpool-Crystal Palace e Nantes-Monaco.
Pronostici: la scelta del Veggente
• MULTIGOL 2-4 CASA in Inter-Fiorentina, Serie A, ore 20:45
Vincenti
- COMO (in Como-Verona, Serie A, ore 18:30)
- JUVENTUS (in Juventus-Udinese, Serie A, ore 18:30)
- MARSIGLIA (in Marsiglia-Angers, Ligue 1, ore 21:05)
Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)
- Lorient-PSG, Ligue 1, ore 19:00
- Arsenal-Brighton, Carabao Cup, ore 20:45
- Swansea-Manchester City, Carabao Cup, ore 20:45
Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)
- Nizza-Lille, Ligue 1, ore 19:00
- Liverpool-Crystal Palace, Carabao Cup, ore 20:45
- Nantes-Monaco, Ligue 1, ore 21:05
Il “clamoroso”
• 2 + GOL in Wolverhampton-Chelsea, Premier League, ore 20:45
