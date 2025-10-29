I pronostici di mercoledì 29 ottobre: Serie A, Ligue 1, Coppa di Germania e Carabao Cup

I pronostici di mercoledì 29 ottobre, continuano i turni infrasettimanali di Serie A e Serie B, in campo anche Coppa di Germania e Carabao Cup

Se la sconfitta onorevole – o se preferite a testa alta – di Madrid aveva in qualche modo rinsaldato la posizione di Igor Tudor, quella rimediata domenica scorsa all’Olimpico contro una Lazio incerottata e priva dei suoi uomini migliori ha fatto precipitare improvvisamente le cose.

In casa Juventus, infatti, si è deciso di dare il benservito al tecnico croato. Massimo Brambilla, attuale allenatore dell’Under-23, prenderà il suo posto ma per ora solo ad interim. Toccherà a lui, quindi, guidare la squadra nella partita con l’Udinese, sfida che i bianconeri devono vincere a tutti i costi per interrompere un digiuno di successi che va avanti ormai da un mese e mezzo.

Negli ultimi sette confronti tra Juventus e Udinese la costante è il “no gol”. L’ultima volta che entrambe sono andate a segno è stato ad agosto 2021, quattro anni fa. Alla luce del momento complicato che sta attraversando la Signora, crediamo che questo trend possa interrompersi: del resto, l’Udinese finora ha sempre trovato la via della rete, eccetto in un’occasione (0-3 contro il Milan). Dopo tre sconfitte consecutive, in ogni caso, un successo della Juve appare altamente probabile.

I pronostici sulle altre partite

In Serie A vittorie interne probabili anche per la Roma e il Como, mentre per over 2,5 e gol è meglio guardare alle altre competizioni in programma oggi. Per le sfide da almeno tre gol complessivi occhio a Lorient-PSG, Arsenal-Brighton e Swansea-Manchester City. Promettono almeno un gol per squadra Nizza-Lille, Liverpool-Crystal Palace e Nantes-Monaco.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 2-4 CASA in Inter-Fiorentina, Serie A, ore 20:45

Vincenti

COMO (in Como-Verona, Serie A, ore 18:30)

(in Como-Verona, ore 18:30) JUVENTUS (in Juventus-Udinese, Serie A, ore 18:30)

(in Juventus-Udinese, ore 18:30) MARSIGLIA (in Marsiglia-Angers, Ligue 1, ore 21:05)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Lorient-PSG , Ligue 1, ore 19:00

, Ligue 1, ore 19:00 Arsenal-Brighton , Carabao Cup , ore 20:45

, , ore 20:45 Swansea-Manchester City, Carabao Cup, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Nizza-Lille , Ligue 1, ore 19:00

, Ligue 1, ore 19:00 Liverpool-Crystal Palace , Carabao Cup, ore 20:45

, Carabao Cup, ore 20:45 Nantes-Monaco, Ligue 1, ore 21:05

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Wolverhampton-Chelsea, Premier League, ore 20:45

