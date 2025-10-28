Pronostico Venezia-Sudtirol: nemmeno il punto questa volta

Venezia-SudTirol è una partita della decima giornata di Serie B e si gioca mercoledì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Si è fermata sul campo della Carrarese la striscia di risultati utili consecutivi del Venezia. La classifica non è preoccupante, è ancora troppo presto per pensare che tutto sia compromesso, ma è il momento, immediato, di tornare alla vittoria per la squadra di Stroppa, che ha obiettivi di Serie A.

Contro il SudTirol non dovrebbe essere poi così difficile per una serie di motivi. Il primo: la qualità delle rose. Il secondo: il cammino esterno degli ospiti. Il terzo: il fattore campo. Ma andiamo con ordine. Il Venezia, come detto, è una squadra importante, nonostante significativi cambiamenti in estate, che ha preso un allenatore che sa come si vince il campionato cadetto. E poi il cammino esterno del SudTirol è quello di una squadra che si potrebbe dire né carne né pesce: quattro uscite e quattro pareggi e, stavolta, non ci sembra il caso possa uscire di nuovo indenne.

Il Venezia, inoltre, in casa ne ha vinte quattro su cinque (ha perso contro il Cesena, la squadra che in tutto il campionato ha vinto il maggior numero di partite esterne), mentre per il resto ha sempre bottino pieno. Continuerà così, anche in questa serata di mercoledì.

Come vedere Venezia-SudTirol in diretta tv e in streaming

La sfida Spezia-Padova, in programma mercoledì alle 20:30, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Venezia è quotata 1.73 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.90 su Goldbet e Lottomatica e a 1.95 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Dopo la caduta contro la Carrarese il Venezia tornerà alla vittoria. Tre punti pesantissimi e prima sconfitta esterna del SudTirol.

Le probabili formazioni di Venezia-SudTirol

VENEZIA (3-5-2): Stankovic; Korac, Schinghitienne, Sverko; Hainaut, Busio, Kike Perez, Doumbia, Haps; Adorante, Yeboah.

SUDTIROL (3-5-2): Poluzzi; El Kaoukaibi, Koffler, Filipe Bordon; Davì, Casiraghi, Tronchin, Martini, Molina; Odogwu, Merkaj.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0