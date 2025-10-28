Pronostico Spezia-Padova: il merito è della società

Spezia-Padova è una partita della decima giornata di Serie B e si gioca mercoledì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Ha avuto la forza di tenere duro, la società dello Spezia, nel momento in cui sembrava dovesse mandare via D’Angelo. Era tutto pronto per l’arrivo di Pagliuca, che aveva ricevuto l’ok da parte dell’Empoli per sedersi sulla panchina ligure. Poi lo stop.

E questo ha portato lo Spezia a ricompattarsi attorno ad un tecnico che lo scorso anno è arrivato ad un passo dalla Serie A – finale playoff persa contro la Cremonese – e a vincere in maniera bella, forte, di personalità, sul non semplice campo dell’Avellino. Una prova importante. E adesso c’è da risalire la classifica, contro un Padova che ha sei punti in più e che, se si dovessero guardare solo i numeri, partirebbe sicuramente favorito.

Ma il calcio, per fortuna, è fatto di molte altre cose. E siccome lo Spezia, oggettivamente, ha una rosa migliore, allora ecco che la vittoria dei padroni di casa – con una bella quota che vi diciamo sotto – ha le carte in regola per riuscire a piazzare quella che sarebbe la seconda affermazione di fila. Insomma, riparte la corsa ai posti più consoni della classifica.

Come vedere Spezia-Padova in diretta tv e in streaming

La sfida Spezia-Padova, in programma mercoledì alle 20:30, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video.

Il pronostico

Evidente che lo Spezia parta con tutti i favori del pronostico, evidente che lo Spezia possa prendersi tre punti di platino contro un Padova che ha altri obiettivi in testa. Tutti stretti attorno a D’Angelo per ricominciare a volare.

Le probabili formazioni di Spezia-Padova

SPEZIA (3-5-2): Sarr; Hristov, Felipe Jack, Mateju; Vignali, Nagy, Esposito, Cassata, Aurelio; Soleri, Lapadula.

PADOVA (3-5-2): Fortin; Belli, Sgarbi, Perrotta; Ghiglione, Fusi, Crisetig, Varas, Barreca; Lasagna, Bortolussi.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0