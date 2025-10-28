Pronostico Roma-Parma: per entrambe il miglior attacco è la difesa

Roma-Parma è una partita della nona giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Gian Piero Gasperini, durante la sua mitologica avventura alla guida dell’Atalanta, ha stupito tutti per via del suo calcio offensivo e aggressivo, con la Dea che ogni anno segnava gol a caterve. Alla Roma, invece, sta accadendo il contrario: la forza dei giallorossi, finora, è una difesa da urlo, la meno perforata d’Europa insieme a quella dell’Arsenal. Dando un’occhiata ai principali campionati europei, infatti, notiamo che nessuno ha subito meno reti, appena tre in otto turni di Serie A.

Un’impermeabilità quasi totale che per ora vale il primo posto in classifica a braccetto con il Napoli: domenica scorsa la Roma è tornata a vincere dopo la doppia sconfitta tra campionato ed Europa League (Inter e Viktoria Plzen) piegando 1-0 il Sassuolo al Mapei Stadium grazie al sigillo di Paulo Dybala, attualmente il principale punto di riferimento offensivo di una squadra che sta facendo una fatica tremenda a perforare le difese avversarie.

La Roma non vince in casa da più di un mese

Sono soltanto 8, infatti, le reti realizzate dai giallorossi, il cui attacco è curiosamente il peggiore tra le squadre che occupano i primi dieci posti dell’attuale classifica. Gasperini spera in un’inversione di tendenza nel turno infrasettimanale con il Parma: la Roma ha voglia di tornare a festeggiare davanti al proprio pubblico, visto che l’ultimo successo interno risale a più di un mese fa. Se vogliamo, con le dovute proporzioni, gli emiliani “sono la Roma” della parte destra della classifica. Se la squadra di Carlos Cuesta è momentaneamente fuori dalla zona retrocessione lo deve prima di tutto ad una difesa molto solida. Appena 7 gol subiti ma soltanto 3 segnati (peggior attacco del torneo). Il Parma viene da due zero a zero di fila: nello scorso weekend i ducali hanno messo la museruola all’arrembante Como di Fabregas e Nico Paz, producendo addirittura più occasioni dei lariani nonostante il 29% del possesso palla.

Per quanto riguarda le formazioni, Gasperini dovrà decidere se confermare Dybala falso nueve (a Reggio Emilia l’argentino ha giocato in coppia con il rientrante Bailey) oppure se riproporre Dovbyk prima punta. Dall’altro lato, Cuesta ritrova Ndiaye, assente contro il Como per squalifica.

Come vedere Roma-Parma in diretta tv e in streaming

Roma-Parma è in programma mercoledì alle 18:30 allo stadio Olimpico di Roma

Il pronostico

Alla luce delle difficoltà che stanno incontrando entrambe dal punto di vista realizzativo, il nostro consiglio è di valutare il segno “under 2,5”. La Roma dovrebbe comunque riuscire a spuntarla in una gara che, come è sempre avvenuto da novembre 2020, vedrà una sola squadra andare a segno.

Le probabili formazioni di Roma-Parma

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Dybala; Dovbyk.

PARMA (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Circati, Valenti, Britschgi; Keita, Estevez; Sorensen, Bernabé, Cutrone; Pellegrino.

La Roma riuscirà a tenere la porta inviolata? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 1-0