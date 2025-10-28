Pronostico Mantova-Catanzaro: le Aquile continuano a volare

Mantova-Catanzaro è una partita della decima giornata di Serie B e si gioca mercoledì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Una grandissima prova di forza che ha salvato la panchina ad Aquilani e che manda un segnale a tutto il campionato: il Catanzaro c’è e vuole dire la sua fino alla fine, cercando di riprendersi, così come successo lo scorso anno, un posto nei playoff.

La bella vittoria contro il Palermo al Ceravolo permette ai calabresi di pensare con un certo ottimismo a questo scontro con l’ultima della classe, il Mantova di Possanzini: una squadra che gioca bene, che ha anche le idee giuste per riuscire a creare anche delle situazioni importanti sulla trequarti avversaria, ma che segna poco (solamente sei gol in campionato) e subisce davvero tanto (16 i gol presi). Anche il Catanzaro, c’è da dirlo, non è riuscito fino al momento ad esprimere tutto quello che potrebbe essere il proprio potenziale offensivo. Ma almeno dietro, per il momento, la truppa giallorossa ha tenuto botta con soli 9 gol subiti. Solamente tre squadre in tutto il campionato hanno fatto meglio.

Insomma, è questo il punto, lo snodo, nel quale si potrebbe decidere questa partita. Se il Catanzaro – e la prova contro il Palermo possiamo considerarla come un punto nel nostro discorso – riuscisse a mantenere inviolata la propria porta, allora i tre punti saranno quasi sicuri visto che un gol, da un momento all’altro, potrebbe arrivare.

Il pronostico

Poco spettacolo, ci aspettiamo una partita bloccata che potrebbe essere decisa dal classico episodio. E potrebbe essere il Catanzaro a trovarlo, che sicuramente lo cercherà con maggiore insistenza del Mantova.

Le probabili formazioni di Mantova-Catanzaro

MANTOVA (4-3-3): Festa; Maggioni, Cella, Castellini, Bani; Paoletti, Artioli, Trimboli; Bragantini, Bonfanti, Ruocco.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli, Rispoli, Petriccione, Pontisso, Di Chiara; Cisse, Iemmello.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1