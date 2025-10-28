Pronostico Juventus-Udinese: il trend si interrompe dopo quattro anni

Juventus-Udinese è una partita valida per la nona giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Se la sconfitta onorevole – o se preferite a testa alta – di Madrid aveva in qualche modo rinsaldato la posizione di Igor Tudor, quella rimediata domenica scorsa all’Olimpico contro una Lazio incerottata e priva dei suoi uomini migliori ha fatto precipitare improvvisamente le cose. In casa Juventus, infatti, si è deciso di dare il benservito al tecnico croato. Massimo Brambilla, attuale allenatore dell’Under-23, prenderà il suo posto ma per ora solo ad interim. Toccherà a lui, quindi, guidare la squadra nella partita con l’Udinese, sfida che i bianconeri devono vincere a tutti i costi per interrompere un digiuno di successi che va avanti ormai da un mese e mezzo.

Nella Capitale la Signora ha incassato il terzo k.o. di fila tra campionato e Champions League ed è scivolata in ottava posizione, perdendo contatto sia dalla vetta che dalla zona Champions.

Signora a digiuno di gol da quattro gare

Ma ciò che preoccupa di più non è tanto la classifica, dal momento che siamo solo all’ottava giornata, quanto le prestazioni. Tudor aveva smarrito le certezze che aveva in estate e lo testimoniano i continui cambi, sia a livello tattico che di uomini; confusione che si è riverberata anche sui calciatori. Di fatto, la Juventus non segna da ben quattro gare (Milan, Como, Real Madrid e Lazio) e la difesa, in questo parziale, è rimasta inviolata soltanto una volta. Per di più, l’avversario che Locatelli e compagni affronteranno nel turno settimanale è uno di quelli da prendere con le pinze: l’Udinese è una squadra indecifrabile, almeno questo ha detto finora il campo, ma viene da tre risultati positivi e, aspetto ancora più rilevante, non ha assilli di classifica. La vittoria contro il Lecce, sabato scorso, ha permesso ai friulani di fare un bel balzo in avanti e di arrivare a quota 12 punti, stazionando nella parte sinistra della graduatoria.

Difficile capire come si muoverà Brambilla, alla sua prima da allenatore della Juventus, ma è quasi certo che rispetto alla gara dell’Olimpico ci saranno parecchie novità. Dentro Di Gregorio, Rugani, Thuram e soprattutto Yildiz, giocatore di cui al momento la Signora non può proprio fare a meno. Dall’altro lato, Runjaic molto probabilmente confermerà la stessa formazione che ha battuto il Lecce.

Come vedere Juventus-Udinese in diretta tv e in streaming

Juventus-Udinese, in programma mercoledì alle 18:30 all’Allianz Stadium di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 2.10 su Goldbet e Lottomatica e a 2.00 su Snai. La vittoria della Juventus è quotata invece a 1.45 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

Negli ultimi sette confronti tra Juventus e Udinese la costante è il “no gol”. L’ultima volta che entrambe sono andate a segno è stato ad agosto 2021, quattro anni fa. Alla luce del momento complicato che sta attraversando la Signora, crediamo che questo trend possa interrompersi: del resto, l’Udinese finora ha sempre trovato la via della rete, eccetto in un’occasione (0-3 contro il Milan). Dopo tre sconfitte consecutive, in ogni caso, un successo della Juve appare altamente probabile.

Le probabili formazioni di Juventus-Udinese

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Vlahovic.

UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Davis, Zaniolo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1