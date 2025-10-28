Pronostico Inter-Fiorentina: è accaduto solo una volta in dieci anni

Inter-Fiorentina è una partita della nona giornata di Serie A e si gioca mercoledì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Rabbia, polemiche e nervi a fior di pelle. Sabato scorso l’Inter avrebbe voluto abbandonare il terreno di gioco dello stadio “Maradona” con uno spirito diverso e con ben altri sentimenti. Invece i nerazzurri sono caduti nella trappola che gli aveva preparato un ex dal dente sempre molto avvelenato come Antonio Conte. Il tecnico del Napoli, protagonista durante il match di un vivace battibecco con Lautaro Martinez, ha sorpreso tatticamente il collega Chivu, rifilando ai nerazzurri la terza sconfitta (3-1) in otto giornate di campionato.

Tuttavia, i vicecampioni d’Europa hanno parecchie cose da recriminare, a cominciare dal rigore molto dubbio che ha sbloccato il match, concesso dall’arbitro Mariani – successivamente sospeso dall’Aia per qualche giornata – ai partenopei e che ha fatto andare su tutte le furie il presidente Marotta, presentatosi ai microfoni dei giornalisti al posto di Chivu.

Viola in piena zona retrocessione

Scivolata di nuovo a -3 dalla vetta e controsorpassata sia dal Napoli che dalla Roma, l’Inter ora ha voglia di girare pagina nel più breve tempo possibile, con l’obiettivo di ridar vita ad un altro filotto di vittorie (prima di Napoli erano sette consecutive). L’occasione gliela concede il turno infrasettimanale, in cui Lautaro e compagni ospiteranno a San Siro una squadra sull’orlo di una crisi di nervi, la Fiorentina, sorprendentemente in piena zona retrocessione. La Viola per l’ennesima volta ha rimandato l’appuntamento con la prima vittoria in campionato (è penultima a quota 4 punti) e se è riuscita ad evitare la sconfitta nel derby dell’Appennino con il Bologna (2-2) è stato solo grazie ad una rimonta rocambolesca dopo essere finita a un passo dal baratro. Stefano Pioli ha così scongiurato il probabile esonero al termine di una partita in cui i gigliati hanno nuovamente deluso sotto tutti i punti di vista e che ha certificato le difficoltà dei toscani nel costruire gioco.

Chivu dovrebbe ruotare diversi elementi: in porta toccherà a Martinez, mentre Sucic e Carlos Augusto faranno rifiatare Mkhitaryan e Dimarco. In attacco ballottaggio tra Esposito e Bonny. Previste novità anche nell’undici della Fiorentina, con Pioli che giocoforza dovrà cambiare qualcosa dopo la brutta prestazione con il Bologna.

Come vedere Inter-Fiorentina in diretta tv e in streaming

La sfida Inter-Fiorentina è in programma mercoledì alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Full ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Family invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Inter-Fiorentina anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Negli ultimi dieci anni la Fiorentina è riuscita ad espugnare solo una volta il San Siro nerazzurro e difficilmente la musica cambierà considerando la situazione complicatissima in cui versa in questo momento la squadra di Pioli, sempre più in bilico. Contro una difesa che ha sempre subito almeno due reti nelle ultime tre partite di campionato, l’Inter, desiderosa di riscattare in fretta il brutto scivolone di Napoli, dovrebbe segnare dai due ai quattro gol.

Le probabili formazioni di Inter-Fiorentina

INTER (3-5-2): Josep Martinez; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Carlos Augusto; Pio Esposito, Lautaro Martínez.

FIORENTINA (3-5-1-1): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Dodò, Mandragora, Nicolussi Caviglia, Fagioli, Gosens; Gudmundsson; Kean.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1