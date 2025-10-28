Pronostico Frosinone-Virtus Entella: fuori casa media retrocessione

Frosinone-Entella è una partita della decima giornata di Serie B e si gioca martedì alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La classifica dell’Entella – una delle neopromosse che intanto si è preso per distacco il miglior social media manager di tutta la Serie B, se non lo avete visto fatelo – è tranquilla. Ma c’è un dato evidente che mette in risalto quelle che possono essere, qualora tutto questo non venisse ribaltato, delle difficoltà che a lungo andare potrebbe pesare e anche molto.

I liguri in casa fanno la voce grossa, fuori invece non hanno mai vinto fino al momento e hanno fatto un solo punto sul campo del Cesena. Evidente, e lo sappiamo benissimo, che per salvarsi servirebbe un cambio di rotta. Ma contro il Frosinone il trend non verrà cambiato. La squadra ciociara, che è andata a pareggiare a Genova contro la Samp, in casa è caduta solamente una volta contro il Monza. Giovane il Frosinone, che ha cambiato radicalmente rosa in estate affidandosi a dei ragazzi che stanno comunque dando delle soddisfazioni. E che dimostrano senza dubbio di avere un grosso carattere.

Battere Avellino e Cesena non è cosa di poco conto e anche grida vendetta quel pareggio contro il SudTirol subito in rimonta che avrebbe anche dato un senso diverso alla classifica. Che è ottima, non lo mettiamo in discussione, parliamo pur sempre per ora di un quinto posto incredibile per quello che è stato lo scorso campionato. Ma soprattutto, i 9 gol subiti – terza miglior difesa del campionato – ci spingono a dire che il finale è scritto.

Come vedere Frosinone-Entella in diretta tv e in streaming

La sfida Frosinone-Entella, in programma martedì alle 20:30, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Comparazione quote

La vittoria del Frosinone è quotata 2.15 su Goldbet e Lottomatica. Il segno NO GOL è quotato invece a 1.77 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Snai.

Il pronostico

Frosinone vincente. Entella ancora ferma al palo in trasferta e così come successo spesso senza nemmeno un gol. Sì, è vero, dentro una partita può sempre succedere di tutti ma i numeri al momento ci dicono questo. E in ogni caso, l’affermazione laziale non ci pare possa essere in discussione.

Le probabili formazioni di Frosinone-Entella

FROSINONE (4-3-3): Palmisani; Oyono, Calvani, Monterisi, Bracaglia; Calo, Cichella, Koutsoupias; Ghedjemis, Raimondo, Kvernadze.

ENTELLA (3-4-2-1): Colombi; Parodi, Tiritiello, Marconi; Mezzoni, Franzoni, Nichetti, Di Mario; Bariti, Fumagalli; Debenedetti.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0