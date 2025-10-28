Pronostico Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund: finisce sempre così

Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund è una partita dei 32esimi di finale di Coppa di Germania: pronostico, formazioni e dove vederla

In questo turno di Coppa di Germania, subito importante visto che si affrontano due squadre di Bundesliga, c’è una sola certezza. Che vi diciamo dopo. Francoforte e Dortmund si affrontano in un match che regalerà sicuramente emozioni.

Vedendo la classifica del campionato tedesco possiamo serenamente dire che il Bayern Monaco ha già fatto il largo e il Borussia ha subito capito che tenere testa a questa squadra è difficile. E, di conseguenza, arrivare in fondo a questa manifestazione o cercare di farlo, diventa uno degli obiettivi stagionali dei gialloneri. Anche per l’Eintracht potrebbe essere una buona cosa provare a togliersi qualche soddisfazione nel corso dell’anno, ma c’è un dato che è giusto sottolineare e che svela come per i padroni di casa sarà davvero difficile e complicato riuscire ad andare avanti.

Nelle partite che negli ultimi anni si sono giocate appunto in casa dei biancorossi, il Borussia Dortmund è sempre riuscito a trovare la via della rete. In tutte le circostanze. Cosa che al contrario non è sempre successo a dimostrazione del fatto che parliamo, pur sempre, di due squadre che hanno una caratura diversa in generale e non siamo di certo noi a scoprirlo. Ovvio pensare, quindi (pure per via di un cammino tra campionato e Champions League tutt’altro che semplice per i padroni di casa che solamente domenica scorsa hanno ritrovato la vittoria dopo una sfilza di risultati negativi) ad una possibile affermazione esterna. Parliamo pur sempre di una gara secca. Quindi chi sbaglia è fuori. E non crediamo che il Borussia voglia sbagliare.

Come vedere Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund in diretta tv e streaming

Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund è in programma martedì alle 18:30. Le partite di Coppa di Germania in Italia non hanno nessuna copertura televisiva, quindi non sarà possibile seguirla né in diretta tv e nemmeno in streaming.

Comparazione quote

La vittoria del Borussia Dortmund è quotata 2.25 su Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.38 su Goldbet e Lottomatica e 1.40 su Snai.

Il pronostico

La certezza – anzi le certezze – sono due: la prima è che entrambe troveranno la via della rete (cosa sempre successa in casa Eintracht), la seconda è che la sfida regalerà almeno tre reti complessive. E la vittoria del Borussia è da prendere in seria considerazione.

Le probabili formazioni di Eintracht Francoforte-Borussia Dortmund

EINTRACHT FRANCOFORTE (4-2-3-1): Santos; Kristensen, Koch, Theate, Brown; Skhiri, Larsson; Collins, Uzun, Bahoya; Burkardt.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Anton, Sule, Bensebaini; Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Brandt; Guirassy.

POSSIBILE RISULTATO: 2-3