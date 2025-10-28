Pronostico Cesena-Carrarese: lo stop alla quinta volta

Cesena-Carrarese è una partita valida per la decima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico

Sono due squadre che hanno clamorosamente fatto una caterva di punti in trasferta Cesena e Carrarese. Soprattutto i padroni di casa sono la squadra in cadetteria che ha vinto più volta lontana dalle mura amiche. E’ successo, ad esempio, anche nell’ultima uscita, quella a Bolzano contro il SudTirol. Un gol e difesa. E tre punti a casa.

Da quattro uscite in trasferta invece non perde la Carrarese: la formazione ospite è anche in piena zona playoff – ma manca tantissimo ovviamente alla fine – e sogna di uscire indenne anche da questo turno. Lo stop, però, è davvero dietro l’angolo dopo quattro risultati utili di fila in trasferta. Non solo per quelli che sono i punti di vantaggio – tre – che il Cesena ha sulla squadra toscana, ma in generale per quelle che sono state le prestazioni che fino al momento i ragazzi di Mignani – uno dei tecnico più preparati dell’intero campionato – sono riusciti a mettere in atto. Sì, perché parliamo di una delle squadre che gioca meglio a calcio, che ha sempre un atteggiamento propositivo, almeno in avvio, e che poi vuoi o non vuoi riesce a concedere poco.

Vengono molto sporcate le linee di passaggio, si gioca in anticipo e con la testa in casa Cesena. E questo permette anche di fare dei sogni importanti in chiave futura. Mentre, come tutti noi sappiamo, il primo e reale obiettivo della Carrarese sarebbe quello di prendersi una salvezza diretta senza passare dagli spareggi. Per riuscire a centrare il target serve tempo. E questa caduta (il nostro pronostico ve lo diciamo sotto ma avrete capito qual è la nostra idea) non preclude nulla.

Come vedere Cesena-Carrarese in diretta tv e in streaming

Cesena-Carrarese, in programma martedì alle 20:30, sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Cesena è quotata 1.97 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL è 1.85 su Goldbet, Lottomatica e 1.80 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Cesena e Carrarese hanno subito gli stessi gol in campionato (11) e gli ospiti ne hanno fatti due in più (16), a dimostrazione del fatto che i numeri sì fotografano qualcosa ma non dicono mai realmente tutto. Cesena favorito, dentro una gara da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Cesena-Carrarese

CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Francesconi, Castagnetti, Berti, Frabotta; Blesa, Shpendi.

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Oliana, Minucci, Imperiale; Zanon, Schiavi, Zuelli, Hasa, Cicconi; Finotto, Abiuso.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1